Святейший Престол высказался об отмене права на аборт в США

Ватиканское ведомство считает решение Верховного суда США важным шагом на пути к осуществлению демократических свобод, передает русская служба Vatican News.

Папская академия защиты жизни незамедлительно отозвалась о решении Верховного суда США отменить конституционное право на аборт. В специальном заявлении, подписанном президентом академии монсеньором Винченцо Пальей, подчеркивается: «Тот факт, что великая держава с долгой демократической традицией изменила свою позицию по этому вопросу, бросает вызов всем миру… Охрана и защита человеческой жизни – это вопрос, который нельзя оставлять в контексте реализации индивидуальных прав, — речь идет о вопросе широкой общественной значимости».

Монсеньор Палья пишет, что очень важно «вновь начать дебаты, свободные от идеологий, о том месте, какое защита жизни занимает в гражданском обществе, и задуматься и том, какой тип общественного сосуществования и какое общество мы хотим построить». Иерарх также считает, что необходимо «обеспечить надлежащее сексуальное воспитание, гарантировать доступную медицинскую помощь и предоставить законодательные средства для защиты семьи и материнства, преодолевая существующее неравенство». Вместе с тем, отмечается в заявлении, матерям, парам и рождающимся детям следует оказывать помощь, вовлекая всю общину, так чтобы матери в трудной ситуации могли выносить ребенка и затем вверить его заботе тех, кто сможет обеспечить его рост.

«Перед лицом западного общества, которое теряет любовь к жизни, этот акт является мощным призывом вместе задуматься на серьезную и безотлагательную тему продолжения человеческого рода и условий, при которых это возможно; выбирая жизнь, мы осуществляем нашу ответственность за будущее человечества».