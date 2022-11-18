Святейший Престол выразил позицию по изменению климата

Апостольский нунций в Египте монсеньор Николя Тевенин выступил на саммите Сор27 в Шарм-Эль-Шейхе, призывая продвигать обновленную модель развития и устойчивости, основанную на заботе, братстве и кооперации. Передает русская служба Vatican News.

Выражая позицию Святейшего Престола, ватиканский дипломат, представляющий Ватикан в Лиге арабских государств, отметил безотлагательность решения климатического кризиса, отразившегося на множестве людей, в первую очередь самых бедных и уязвимых.

Политических, технических и оперативных мер недостаточно, подчеркнул прелат: нельзя пренебрегать «воспитательным подходом, продвигающим новые стили жизни». Иерарх напомнил также о связи между климатом, продовольствием и доступом к воде.

В прошлое воскресенье, встречаясь с верными на полуденной молитве «Ангел Господень», Папа Франциск выразил надежду, что Сор27 позволит сделать мужественные и решительные шаги вперед по стезе Парижского соглашения.