Святейший Престол реформировал инвестиционную политику

Святейший Престол будет проводить унитарную политику в сфере инвестиций: об этом сообщил Секретариат по экономике 19 июля. Как передает русская служба Vatican News, новые правила, одобренные ad experimentum на пять лет, вступят в силу 1 сентября.

Новая политика направлена на то, чтобы инвестиции содействовали более справедливому миру, пригодному для жизни; они должны защищать реальную ценность имущества Св. Престола, порождая в то же время доход, достаточный для устойчивого финансирования его деятельности. Кроме того, инвестиционная политика должна соответствовать учительству Католической Церкви: таким образом, из инвестиционных проектов будет исключено все, что противоречит ее основным принципам, таким как неприкосновенность человеческой жизни, достоинство человека и общее благо; инвестиции будут нацелены не на спекуляцию, а продуктивную финансовую деятельность, а не спекуляцию, а сектор для капиталовложений будет выбираться согласно нравственно-культурным критериям.

Куриальные ведомства должны будут вверить свои финансовые вложения Управлению имуществом Апостольского Престола (APSA), которое учредит специальный единый фонд для Святейшего Престола.

Для осуществления этой реформы, в соответствии с апостольской конституцией Praedicate Evangelium, учрежден Комитет по инвестициям, который будет оценивать целесообразность инвестиционных проектов различных ватиканских ведомств, с особым вниманием на их соответствие принципам социальной доктрины Церкви, параметрам доходности и риска.