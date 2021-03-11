Святейший Престол «разочарован» докладом Совета по правам человека

Предложенная в докладе методология может в свою очередь стать проявлением дискриминации, убежден представитель Святого Престола в ООН. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Святейший Престол в лице архиепископа Ивана Юрковича, постоянного наблюдателя при ООН и других международных организациях в Женеве, выразил обеспокоенность и разочарование в связи с новым докладом о свободе религии, представленном на 46-й сессии Совета ООН по правам человека. Доклад был сосредоточен на исламофобии, но в нем нет никаких упоминаний о других многочисленных группах верующих, которые во всём мире становятся жертвами ненависти, дискриминации и преследований.

По мнению Святейшего Престола, исключительное внимание на одной религиозной группе сопряжено с риском разногласий и поляризации международного сообщества. Признавая значительную работу, проделанную докладчиком, архиепископ Юркович отметил, что следует осудить все акты религиозной нетерпимости и преследований, между тем как предложенный в докладе подход может сам стать изощренной формой дискриминации. Представитель Ватикана считает это особенно важным сегодня, в эпоху пандемии COVID-19, когда понятие религиозной свободы представляется «размытым» в связи с необходимостью защиты от распространения вируса.