Святейший Престол присоединился к Поправке Кигали

Папа Франциск обратился со специальным посланием к участникам XXXI встречи сторон, подписавших Монреальский протокол по веществам, которые разрушают озоновый слой. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа отмечает, что этот протокол, вместе с Венской конвенцией, подписанной в марте 1985 года, произвел позитивные результаты. Обширно цитируя энциклику Laudato si’, Святейший Отец утверждает, что из прошедших с того момента 35 лет можно извлечь три важных урока. Первый заключается в том, что положительных результатов можно достичь только благодаря действенному сотрудничеству между различными секторами: научным сообществом, политикой, экономикой и общественными организациями. Международный протокол показывает, что человеческая свобода «способна ограничить технику, направить ее и поставить на служение другому типу прогресса – более здоровому, более гуманному, более социальному и более интегральному» (LS 112), и «можно надеяться, что хотя о человечестве постиндустриального периода, возможно, будут вспоминать как об одном из самых безответственных в истории, тем не менее человечество на заре XXI века останется в памяти благодаря тому, что оно великодушно приняло на себя свою серьезную ответственность» (LS 165).

Мы стоим перед лицом «культурного вызова», побуждающего сделать выбор в пользу или же против общего блага, пишет далее Папа: чтобы на него ответить, необходим «честный и плодотворный диалог, по-настоящему способный прислушаться к различным нуждам и свободный от партикулярных интересов, наряду с духом солидарности и креативности». Второй урок, о котором упоминает Папа, заключается в том, что этот культурный вызов невозможно принять, основываясь лишь на технологии, которая претендует «на то, чтобы быть единственным решением проблем, а на самом деле неспособна принимать во внимание тайну многочисленных связей, существующих в мире, и поэтому нередко решает одну проблему, создавая другие» (LS 20).

Папа сообщает, что Святейший Престол намерен присоединиться к Поправке к Монреальскому протоколу, принятой в 2016 году в Кигали, и подтверждает моральную поддержку всем государствам, которым дорога забота о нашем общем доме. Папа отмечает, что Поправка Кигали основана на принципе «всё взаимосвязано» и является своего рода мостом между проблемой озона и феноменом глобального потепления. Такое видение соответствует интегральному подходу к экологии, и это – третий урок, который человечество может извлечь из 35-летней истории существования Монреальского протокола.

«Я выражаю молитвенную надежду, — пишет в заключение Папа Франциск, — что международный протокол по озону, равно как и другие похвальные начинания глобального сообщества, связанные с заботой о нашем общем доме, будут и дальше следовать по этому сложному, требовательному, но всегда перспективному пути».