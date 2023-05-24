Святейший Престол и Форум мира Абу-Даби: сотрудничество по этическим вопросам

Святейший Престол и Форум мира Абу-Даби: сотрудничество по этическим вопросам

Май 24, 2023

Папская академия жизни и Форум мира , представленные соответственно архиепископом и шейхом Аль-Махфудом бин Баядом, подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам этики 23 мая 2023 года в .

Речь идет о «совместном решении этических проблем, возникающих в этом мире, особенно в сферах научных исследований и разработки новых технологий».

«Сотрудничество основано на взаимном признании того, что и техника должны служить человечеству, не нанося вреда человеческому достоинству и социальной гармонии. Особое внимание будет уделено этическим вопросам, связанным с разработкой систем искусственного интеллекта», — говорится в сообщении академии.

Партнеры обязались «способствовать постоянному диалогу, который объединяет точки зрения технологий, этики, философии и теологии, признавая влияние научных исследований на различные аспекты человеческой жизни».


По материалам Vatican News

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