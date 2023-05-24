Святейший Престол и Форум мира Абу-Даби: сотрудничество по этическим вопросам
Папская академия жизни и Форум мира Абу-Даби, представленные соответственно архиепископом Винченцо Палья и шейхом Аль-Махфудом бин Баядом, подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам этики 23 мая 2023 года в Абу-Даби.
Речь идет о «совместном решении этических проблем, возникающих в этом мире, особенно в сферах научных исследований и разработки новых технологий».
«Сотрудничество основано на взаимном признании того, что наука и техника должны служить человечеству, не нанося вреда человеческому достоинству и социальной гармонии. Особое внимание будет уделено этическим вопросам, связанным с разработкой систем искусственного интеллекта», — говорится в сообщении академии.
Партнеры обязались «способствовать постоянному диалогу, который объединяет точки зрения технологий, этики, философии и теологии, признавая влияние научных исследований на различные аспекты человеческой жизни».
По материалам Vatican News
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна