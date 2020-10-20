Святейший Отец встретился с президентом Красного Креста

Утром 19 октября Папа Франциск принял на частной аудиенции в Ватикане президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Петера Маурера. Передает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

В интервью ватиканским СМИ г-н Маурер подчеркнул сходство взглядов, ценностей и устремлений между Красным Крестом и Святейшим Престолом, особенно в поддержку жертв военных конфликтов и насилия. Петер Маурер также отметил, что Красный Крест разделяет с Папой Римским стремление стремлении наводить мосты ради строительства более инклюзивного общества.

«Разногласия, – сказал президент Международного комитета Красного Креста, – крайне болезненно сказываются на гражданском населении, на самых уязвимых, на мигрантах и переселенцах вследствие войн и насилия, на людях, страдающих из-за гонки вооружений, изменений климата, экономической отсталости, маргинализации, нищеты и несправедливости». Петер Маурер подчеркнул, что название новой энциклики Папы Франциска Fratelli tutti можно считать девизом работы Международного комитета Красного Креста.

После беседы со Святейшим Отцом президент независимой гуманитарной организации встретился с государственным секретарём Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.