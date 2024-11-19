Святейший Отец принял на аудиенции премьер-министра Армении (+ ФОТО)

18 ноября 2024 года Святейший Отец принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна на аудиенции в Ватикане. Их разговор проходил за закрытыми дверями и длился полчаса.

В ходе частной беседы Никол Пашинян, который впервые находился в Апостольском дворце, поблагодарил Папу Римского Франциска за последовательные усилия Святейшего Престола по освобождению армянских пленных.

По словам премьер-министра Республики Армения, продолжающиеся взаимные визиты на высоком и высшем уровне служат документальным подтверждением особых межгосударственных отношений между Арменией и Ватиканом. Никол Пашинян добавил, что назначение постоянного Апостольского нунция в Армении станет значительным прогрессом в дружественных отношениях. В то же время премьер-министр подчеркнул полную поддержку Арменией Св. Престола в служении мирной повестке дня на международных платформах, а также в совместных действиях в этом направлении. Никол Пашинян проинформировал понтифика о последних событиях в армяно-азербайджанском мирном процессе и подтвердил приверженность правительства Армении мирной программе. Он также подчеркнул, что Республика Армения полна решимости внести вклад в дело мира.

Собеседники обсудили также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. После частной беседы Папа Франциск приветствовал супругу премьер-министра Анну Акопян, ее дочь и членов сопровождавшей премьер-министра делегации.

В завершение встречи армянский политик подарил Папе специальное издание «Книги скорбных песнопений» Григория Нарекаци — монаха, богослова и мистика, почитаемого святым как в Армянской Апостольской Церкви, так и в Римско-Католической Церкви. Золотая обложка книги изготовлена ​​армянскими мастерами.

В 2015 году именно Папа Франциск принял решение о провозглашении Григория из Нарека «Учителем Церкви». После этого в садах Ватикана была установлена ​​скульптура этого выдающегося армянского религиозного деятеля. Признание Нарекаци doctor ecclesiae является уникальнейшим межцерковным событием — армянский поэт, философ и богослов, представитель раннеармянского Возрождения считается одним из тридцати шести Учителей Церкви, являясь единственным, кто не был в общении с Католической Церковью.

Понтифик, в свою очередь, подарил Николу Пашиняну специальное издание своего «Послания ко Всемирному дню мира 2024 года», а также терракотовую скульптурную композицию под названием «Нежность и любовь» с изображением святого Франциска Ассизского — это произведение искусства было вдохновлено призывами Святейшего Отца к любви и защите творения.



По материалам Vatican News