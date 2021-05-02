Святейший Отец поздравил верующих восточной традиции с Пасхой

«Я передаю свои наилучшие пожелания нашим братьям и сестрам из Православных, Восточных и Латинских Католических Церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают Пасху Христову. Пусть Воскресший Господь наполнит их светом и миром, пусть Он утешит сообщества и общины, находящиеся в особо трудной ситуации. Благодатной им Пасхи», — сказал Епископ Рима в полдень 2 мая 2021 года во время обращения к верующим, собравшимся на воскресной молитве «Царица Небесная» на площади Святого Петра в Ватикане.

По материалам Vatican News