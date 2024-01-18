В ватиканском издательстве выходит книга «Павел VI, учитель тайны Христовой»
18 января в ватиканском издательстве выходит книга «Павел VI, учитель тайны Христовой». Автор сборника, кардинал Марчелло Семераро, префект Департамента по прославлению святых, представил в нем свои проповеди, произнесенные в разные годы в праздник Преображения Господня (6 августа), который также является днем годовщины смерти Папы Монтини. Предисловие к изданию написал Папа Франциск.
«Мне часто приходила в голову мысль: не следует ли считать Павла VI ‘Папой мучеником’?» – пишет Святейший Отец, поясняя, что однажды, обмениваясь рождественскими поздравлениями с коллегией кардиналов и Римской Курией, Павел VI упомянул о том, что II Ватиканский собор «вызвал состояние настороженности и, в некоторых отношениях, духовного напряжения», включая кризис многих священников. В связи с этим Монтини сказал: «Это наш терновый венец».
Увещевание любить Церковь было одним из самых частых в учительстве Павла VI, отмечает Папа Франциск: «Он считал Церковь зеркалом, в котором мы видим Христа, пространством, где мы встречаемся с Христом, и это было для него unum necessarium. Мы помним его молитву ко Христу, единственно необходимому! Именно эту уникальную и абсолютную любовь к Христу кардинал Семераро хотел подчеркнуть в своих проповедях, связанных с тайной Преображения».
Павел VI был созерцателем, проповедником, свидетелем преображенного Христа, пишет далее Папа, отмечая, что труды Джованни Монтини придавали ему духовных сил и оказали положительное влияние на жизнь. «Мое первое апостольское увещание Evangelii gaudium должно было стать как бы другой стороной медали увещания Evangelii nuntiandi, пастырского документа, который я очень люблю».
Название, выбранное для этого сборника, восходит к фразе Мари-Жозефа Ле Гийу, доминиканского богослова, который написал ее в книге, посвященной пророческому, духовному и учительскому, пастырскому и миссионерскому величию Второго Ватиканского собора, пишет далее Папа и призывает всех – по мере приближения Юбилея 2025 года – подготовиться к нему, взяв в руки основополагающие документы собора. В своей книге о. Ле Гийу описывает Второй Ватиканский собор как акт созерцания лика Христа. Именно в таком духе следует переосмыслить, изучить, углубить и осуществить учительство Второго Ватиканского собора. «В Evangelii gaudium я писал, что каждый проповедник ‘является созерцателем Слова, а также созерцателем народа’. Я хотел бы сказать, что и синодальная Церковь тоже. Я от всего сердца желаю, чтобы размышления, представленные на этих страницах, также способствовали созерцанию Слова и святого верного Народа Божьего», – заключает Папа Франциск.
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