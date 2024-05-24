Святейший Отец открыл путь к канонизации Карло Акутиса

Папа Франциск уполномочил Дикастерию по канонизации обнародовать указ о чуде, приписываемом заступничеству блаженного Карло Акутиса, 15-летнего итальянца, программиста и интернет-евангелиста, который преждевременно скончался в 2006 году.

Во время аудиенции кардинала Марчелло Семераро, состоявшейся 23 мая 2024 года, понтифик также одобрил публикацию указов, признающих чудеса, приписываемые заступничеству двух итальянских священников: блаженного Джузеппе Аллемана (1851-1926), основателя Ордена Миссионеров Консолаты и Слуги Божьего Джованни Мерлини (1795-1873), генерального настоятеля Конгрегации Миссионеров Драгоценной Крови.

Еще два указа касаются признания мученической кончины священника из Польши и мирянина из Венгрии, убитых из ненависти к вере: священника Станислава Костки Штрайха (1902-1938) и Марии Магдалены Боди (1921-1945).

Папа Франциск также уполномочил Дикастерию по канонизации издать три декрета о признании героических добродетелей. Речь идет об итальянском капуцине отце Гульельмо Гатиани (1914–1999) и двух верующих мирянах: Исмаэле Молинеро Навилье (1917–1938) из Испании и Энрико Меди (1911–1974) из Италии.

Понтифик утвердил положительное решение Очередной сессии кардиналов и епископов о канонизации блаженного Эммануила Руиса, семи его сподвижников из Ордена Братьев Младших и троих верующих мирян, принявших мученическую смерть в сирийском Дамаске 9 и 10 июля 1860 года. Кроме того Епископ Рима решил созвать консисторию, в ходе которой также будет рассмотрен вопрос о канонизации блаженных Джузеппе Аллемана, Мари-Леани Паради, Елены Гуэрри и Карло Акутиса.



Источник: Vatican News