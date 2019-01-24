Святейший Отец Франциск прибыл в Панаму (ФОТО + ВИДЕО)

Самолет спецрейса авиакомпании Alitalia A330 прибыл в Панаму 23 января вечером по римскому времени (или — 24 января по мск и нск). Так начался 26-й по счету зарубежный визит Папы Франциска, который примет участие в 34-х Всемирных Днях Молодежи.

После двенадцати с половиной часов перелета, самолет со Святейшим Отцом на борту приземлился в международном аэропорту Токумен Панамы, столицы одноименной страны в Центральной Америке, которая на днях стала мол одежной столицей мира.

Главу Католической Церкви встречали около двух тысяч панамских юношей и девушек, президент страны Хуан Карлос Варела Родригес с супругой, а также представители панамского епископата. Трое детей преподнесли Папе цветы.

Затем началась официальная церемония представления делегаций, во время которой прозвучали государственные гимны Ватикана и Панамы, а также гимн ХХХIV Всемирных дней молодежи.

Также Панама поприветствовала долгожданного гостя радостными аплодисментами и национальными танцами.

Перед тем, как сесть в автомобиль и отправиться к зданию Апостольской нунциатуры, Святейший Отец спонтанно подошел к ограде, чтобы поздороваться с встречающими, пожимая руки и целуя детей, которых к нему подносил лично панамский президент.

Вдоль всей дороги движения папского кортежа протяженностью в 28 км Епископа Рима громко и с большим энтузиазмом приветствовали тысячи молодых паломников со всех континентов. Всего Всемирные Дни Молодежи собрали в Панаме около 150 тыс. участников из 155 стран мира. Причем, больше всего молодёжи приехали из родной страны понтифика – Аргентины (около двух тысяч).

Визит Папы Франциска в Панаму — второе посещение Римским Первосвященником этой центральноамериканской страны. Впервые Панаму посетил святой Иоанн Павел II, побывавший здесь еще в далеком 1983 году.



Программа четверга

Второй день пребывания Епископа Рима в Панаме начнется с посещения Президентского дворца, где состоится церемония приветствия и визит вежливости к главе государства. Сразу после этого во Дворце Боливара Папа обратится к представителям власти, дипломатического корпуса и гражданского общества.

Затем в расположенной рядом церкви святого Франциска Ассизского Папа встретится с католическими епископами Центральной Америки. После беседы с иерархами из Панамы, Сальвадора, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа Папа Франциск возвратится в Апостольскую нунциатуру на обед.

Вечером того же дня Святейший Отец присоединится к участникам Всемирных Дней Молодежи, чтобы принять участие в официальной церемонии открытия ВДМ-2019, которая состоится в столичном парке Санта-Мария-ла-Антигуа на побережье Тихого океана.



А пока предлагаем вниманию читателей фотогалерею Vatican News о прибытии Папы в Панаму: