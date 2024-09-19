Святейший Отец: братство – надежная защита от насилия и войны

Братство служит противоядием от жестокости, насилия и войны, — пишет Папа Франциск в предисловии к книге итальянского публициста Энцо Бьянки.

Книжную новинку под названием «Братство» выпустило издательство Einaudi, сообщает Vatican News.

В предисловии к книге Франциск утверждает, что братство противостоит жестокости мира. С самого зарождения человечества ему угрожал Polemos, демон войны. Он проявляется в соперничестве и приводит к отрицанию и убийству другого, начиная с братоубийства Авеля Каином. По мнению Папы, именно отсутствие братства в современном обществе является причиной страданий. Без братства такие важные ценности, как равенство и свобода, всегда будут оставаться под угрозой. Братство требует осознанного выбора – отказа от дискриминации, стремления к примирению и глубокому человеческому общению.

В книге Энцо Бьянки говорится, что братство – это призвание всего человечества, пишет Папа. «Мы все братья и сестры, смертные, но мы понимаем, что живем для того, чтобы поддерживать отношения друг с другом. Великий дар, который нам нужно приветствовать, — это другой: близкий или далекий, известный или неизвестный, друг или враг», — написал Папа Франциск, призывая «перейти от слова «я» к слову «мы».