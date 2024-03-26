Святая Месса Вербного воскресенья в Ватикане (24 марта 2024 г.)

Утром Вербного воскресенья Папа Франциск возглавил торжественную литургию Входа Господня в Иерусалим и Святую Мессу, собравшую в Ватикане 25 тысяч паломников из разных стран. Передает русская служба Vatican News.

Торжественное богослужение 24 марта на площади Святого Петра ознаменовало начало Страстной седмицы, посвящённой страданиям и спасительной смерти Иисуса Христа на Кресте Голгофы. «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!» – пел хор, пока верующие, неся в руках оливковые ветви, шествовали к обелиску в центре ватиканской площади. Торжественная процессия под римским небом стала воспоминанием входа Иисуса в Иерусалим 2000 лет назад.

«Всемогущий, вечный Боже, освяти эти ветви Твоим благословением, чтобы мы, с величаниями следуя за Христом-Царём, смогли через Него достичь Небесного Иерусалима. Он живёт и царствует во веки веков», – вознёс молитву Папа Франциск; затем было прочитано повествование о Страстях Господа нашего Иисуса Христа от св. Марка.

Вокруг главного алтаря на ступенях базилики Святого Петра преобладал литургический красный цвет; молитва верных читалась на разных языках Вселенской Церкви, включая китайский.

Папа Франциск с большим вниманием участвовал в Евхаристической литургии, которую совершил архиепископ Клаудио Гуджеротти, префект Департамента по делам Восточных Церквей. Из-за трудностей с передвижением Святейший Отец не участвовал в шествии с пальмами, но оставался при алтаре; во время чтения описания Страстей Господних Епископ Рима поднялся на ноги. После евангельского чтения на площади Святого Петра наступила минута тишины, размышлений и молитвы.

На завершение праздничного богослужения Папа Франциск возглавил воскресную молитву «Ангел Господень», преподал паломникам апостольское благословение и объехал на папамобиле всю площадь, приветствуя многочисленных верующих, участников Святой Мессы Вербного воскресенья.