В Санкт-Петербурге помолились о беатификации епископа Антония Малецкого и его сподвижников

17 января митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци возглавил в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге Святую Мессу о беатификации епископа Антония Малецкого и сподвижников, мучеников ХХ столетия. Владыке Павлу сослужили вспомогательный епископ Архиепархии Николай Дубинин и священники из Петербурга и Москвы.

В начале богослужения на правах предстоятеля Высокопреосвященный Павел подчеркнул, что для него великая честь молиться в храме, где служил Владыка Антоний в те непростые времена. «Но какие времена можно назвать простыми?» – добавил он. – «Однако они становятся таковыми, если мы уповаем на Господа, если просим Его о прощении, зная, что Он всегда дает нам второй шанс, принимая который мы стараемся следовать Его воле».

В своей проповеди Преосвященный Николай Дубинин подробнейшим образом остановился на жизнеописании и служении епископа Антония, особо подчеркнув его близкую связь с Городом на Неве. В Петербурге, Петрограде, а позднее – в Ленинграде его хорошо знали и любили, даже называли «нашим доном Боско». Будучи викарным священником в приходе Святого Станислава, он основал первые детские приюты. Здание основанной им школы и прилегающие к нему постройки, где располагались мастерские, сохранились до сих пор. Небольшая их часть, называемая «Домом Малецкого», действует и сегодня: там собираются люди с особенностями, они приходят туда, чтобы получить необходимую им помощь. Рассказывая о благотворительной деятельности епископа Антония, Владыка Николай особо подчеркнул, что в одиночку тот вряд ли мог осилить все те дела, которые совершал, но Господь поддерживал его, пробуждая в других людях желание помогать своему пастырю. Епископ Николай сравнил служение Преосвященного Антония с «новыми мехами», в которые Господь вливал подобно молодому вину, различные пастырские инициативы.

Далее, размышляя о неразрывной связи жизни и служения епископа Малецкого с северной российской столицей, Владыка Николай зачитал письмо, отправленное Владыкой Антонием в Красный Крест в 1933 году, «с нижайшей просьбой оформить мне возвращение в родной Ленинград – там я родился, там окончил учебу, там меня посвятили в священники и епископы, и там я прожил 45 лет. Под старость, больной 72-летний старик, я хотел бы там умереть». Но желанию Владыки не суждено было исполнится: он был вынужден в 1935 году покинуть Россию, и в том же году умер в Варшаве, где и был похоронен.

В заключение епископ Николай попросил всех присутствующих молиться о скорейшей беатификации Преосвященного Антония Малецкого и о том, «чтобы его дело продолжалось в нашей стране, а также чтобы сбылась его мечта вернуться в Россию, в его родной город, не только через духовное покровительство, но и чтобы мы могли почтить его мощи».

Завершилась Святая Месса общей молитвой о прославлении Слуги Божьего епископа Антония Малецкого. При этом архиепископ Павел Пецци объявил об освобождении от участия в беатификационном процессе священника Христофора Пожарского по состоянию здоровья.



Биографическая справка

Антоний Иосифович Малецкий родился Санкт-Петербурге 17 апреля 1861 года в семье военного инженера. Закончив обучение в Петербургской гимназии «Анненшуле», поступил в католическую духовную семинарию, по окончании в 1884 году был направлен викарием храма св. Антония в Витебск. В 1885 году назначен викарием Минского кафедрального собора. В 1887 приезжает в Санкт-Петербург, где служит викарием прихода св. Станислава, он открывает первый в Санкт-Петербурге приют для мальчиков, под его опекой находится почти 400 детей из бедных семей и сирот, в 1905 г. основывает в пригороде Луги школу для детей из бедных польских семей, в 1915 г. – под Псковом школу для обучения детей сельскохозяйственным профессиям. С 1921 г. – ректор подпольной семинарии. В марте 1923 года арестован и приговорен на «московском процессе» к 3 годам тюремного заключения. После освобождения – генеральный викарий Могилевской архиепархии. В 1926 г. тайно рукоположен в епископы представителем Папы Римского еп. Мишелем д’Эрбиньи, посетившим СССР, и назначен титулярным епископом Дионизианским, Апостольским администратором Ленинграда и вспомогательным епископом Могилевкого диоцеза. В 1927 г. под давлением властей выезжает в Архангельск. По возвращении в 1928 г. совершает тайную епископскую хиротонию о. Теофилюса Матулёниса, назначив его своим заместителем. В ноябре 1930 г. был арестован, приговорен к ссылке в Иркутскую область. В 1934 году тяжело больной еп. Антоний Малецкий получает разрешение на выезд в Варшаву. 17 января 1935 г. он скончался и был похоронен в соборе св. Яна в Варшаве, позднее в 1961 году перезахоронен на кладбище Повонзки в Варшаве.

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Текст и фото Ольги Дубягиной