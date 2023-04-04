Святая Месса благословения елеев в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

Утром 4 апреля 2023 г. в Кафедральном соборе Новосибирска Ординарий Преображенской епархии Епископ Иосиф Верт совершил Св. Мессу освящения мира и благословения елеев (Missa Chrismatis).

Эта Месса служится по особому чину один раз в год на Страстной неделе и всегда носит особо торжественный характер. Название Мессы связано с тем, что наряду с освящением мира на ней проводится благословение елея больных и елея оглашаемых. Елей больных используется для соборования, елей оглашаемых для помазания катехуменов во время Таинства Крещения. В отличие от мира оба вида елея состоят из чистого оливкового масла.

Обращаясь ко всем присутствующим на Литургии, Его Преосвященство напомнил, что это богослужение установлено церковным календарем на утро Великого Четверга, однако в Преображенской епархии традиционно служится в Страстной Вторник – ввиду больших расстояний, дабы дать возможность всем пастырям быть в своих приходах на Мессе Воспоминания Тайной Вечери.

Особенно поприветствовал Владыка всех священников, которые прибыли в Новосибирск из всех деканатов: Уральского, Северо-западного (самого большого по площади), Омского, Центрального, Алтайского и Восточного; а также одного представителя духовенства восточного обряда (византийской традиции). Дело в том, что обычно во время богослужения Missa Chrismatis священники обновляют свои обеты, произнесенные в день рукоположения, подтверждая тем самым свою верность Христу и желание жить радостью служения. «Дорогие братья, мы сегодня хотим возблагодарить Господа Бога за великий дар священства. Как любил повторять епископ-исповедник Александр Хира, «это Таинство, от которого бросает в дрожь», настолько это Великая Тайна — Господь избрал Себе служителей здесь, на земле, и в руках священника хлеб и вино становятся Телом и Кровью Иисуса Христа!»

В свою очередь, верующие благодарят Христа за любовь, которую Он дает им через служителей Его благодати, и молятся, дабы молодые люди ценили дар священнического призвания. Эти обряды символически обозначают полноту Священства Христа и церковного общения, которое должно одухотворять христианский народ, собравшийся для евхаристической жертвы и оживляемый в единстве даром Святого Духа.

О великой благодати священства говорил и Папа Франциск в своём прошлогоднем обращении к духовенству Римской епархии на литургии Великого Четверга. Проповедь Святейшего Отца Епископ Иосиф Верт взял за основу своего сегодняшнего архипастырского увещания к священникам Преображенской епархии после чтения Евангельского отрывка. (Это давняя традиция, берущая начало ещё со времён св. Иоанна Павла II, который всегда посылал специальное письмо священникам, зачитываемое на Мессе Правящим Архиереем; не отступил от доброй традиции Владыка и сегодня).

«Встретиться глазами с Иисусом, – подчеркивает Папа Франциск, – это благодать, к которой мы, священники, должны стремиться», и если мы выдержим Его взгляд, преисполненный доброты, то будем обязаны показать Ему «наших скрытых идолов», позволяя Христу занять их место в сердце. Святейший Отец подчеркивает, что пастырскому призванию угрожает, в частности, «скрытое идолопоклонство», которое проявляется в трёх аспектах. Во-первых, – в культуре обмирщения, самолюбования, «триумфализма без Креста». «Христос молится, дабы Небесный Отец защитил нас от этой культуры мира сего», ибо «обмирщавший священник – это не более чем клерикализованный язычник», говорит Епископ Рима. Другая область скрытого идолопоклонства, по словам Папы, коренится там, где преобладает «прагматизм чисел» и безликая статистика. Однако «это не может быть ни единственным способом действий, ни единственным критерием в Церкви Христа». Людей нельзя переводить в абстрактные цифры, «ибо не мерою дает Бог Духа». Ещё одно измерение скрытого идолопоклонства – это соблазнительный «менталитет функционализма», нацеленный на эффективность пастырских программ и вытесняющий таинственное присутствие Небесного Отца. В этом случае самодовольство и тщеславие занимают место надежды, упования и поклонения Богу «в малых и больших делах нашей жизни». Святейший Отец отмечает: «Сокрытие этих идолов и неумение разоблачить их в повседневности вредит верности нашего священнического завета и ослабляет наши личные отношения с Господом». «Иисус – это единственный способ не ошибиться в чувствах и стремлениях сердца; Он – единственный способ правильного распознавания». Господь заставляет этих идолов раскрываться, помогает увидеть их присутствие, истоки и действия и таким образом разрушить их. «Мы должны помнить о них и быть внимательными, чтобы сорняки идолов, которые мы смогли спрятать в складках наших сердец, не выросли снова».

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В дальнейшем ходе Св. Мессы в подризник был облачен учащийся второго курса Высшей Духовной Семинарии «Мария – Царица Апостолов» Максим Григорьев, а семинарист-третьекурсник Максим Зимин поставлен на служение чтеца.

Также священники обновили свои данные при рукоположении обеты, а Преосвященный Иосиф Верт освятил святые елеи – миро, елей больных и елей катехуменов (эти освященные субстанции пастыри Преображенской епархии взяли с собой, отправляясь в обратный путь в свои приходы).



О главных моментах состоявшегося сегодня богослужения в Кафедральном соборе Новосибирска рассказывает фоторепортаж студии «Кана»: