Святая Месса благословения елеев в главном храме Преображенской епархии (+ ФОТО)

Утром 15 апреля 2025 г. в Кафедральном соборе Преображения Господня Правящий епископ владыка Иосиф Верт в сослужении со вспомогательным епископом владыкой Штефаном Липке и духовенством Преображенской епархии совершил Литургию освящения мира и благословения елеев (Missa Chrismatis).

Месса елеев служится по особому чину один раз в год на Страстной неделе и всегда носит особо торжественный характер. Название Мессы связано с тем, что наряду с освящением мира на ней проводится благословение елея больных и елея катехуменов. Елей больных используется для соборования, елей катехуменов — перед Таинством Крещения. В отличие от мира оба вида елея состоят из чистого оливкового масла.

Обращаясь ко всем присутствующим на Литургии, Преосвященный владыка Иосиф напомнил, что это богослужение установлено церковным календарем на утро Великого Четверга, однако в Преображенской епархии традиционно служится в Страстной Вторник – ввиду больших расстояний, дабы дать возможность всем пастырям быть в своих приходах на Мессе Воспоминания Тайной Вечери.

В этот день также отмечается «день священника», поэтому в начале Святой Мессы Ординарий Преображенской епархии как бы совершил подробный мысленный облёт всех находящихся под его архипастырским попечением общин и территорий, называя настоятелей и служащих вместе с ними священников, особо приветствуя отцов, прибывших на эту службу в Новосибирск из всех деканатов: Уральского, Северо-западного (самого большого по площади), Омского, Алтайского, Восточного и Центрального; а также представителей духовенства восточного обряда (византийской традиции).

Обычно во время богослужения Missa Chrismatis священники обновляют свои обеты, произнесенные в день рукоположения, подтверждая тем самым свою верность Христу и желание жить радостью служения.

В свою очередь, верующие благодарят Христа за любовь, которую Он дает им через служителей Его благодати, и молятся, дабы молодые люди ценили дар священнического призвания. Эти обряды символически обозначают полноту Священства Христа и церковного общения, которое должно одухотворять христианский народ, собравшийся для евхаристической жертвы и оживляемый в единстве даром Святого Духа.

После чтения отрывка из Евангелия от Луки (Лк 4, 16-21) со словом проповеди ко всем присутствующим обратился епископ Штефан Липке.

Владыка построил своё размышление на тему царского пути и царского делания, к которому призваны все верующие во Христа Иисуса по примеру Самого Господа – Царя и Священника:

***

В дальнейшем ходе Мессы все священнослужители обновили свои обеты, данные ими при рукоположении.

А Правящий Архиерей благословил святые елеи: миро, елей больных и елей катехуменов — эти освященные субстанции пастыри Преображенской епархии затем взяли с собой, отправляясь в обратный путь в свои приходы.

О главных моментах состоявшегося богослужения в Кафедральном соборе Новосибирска также рассказывает наш большой фоторепортаж, подготовленный Еленой Симаковой: