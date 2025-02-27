Священников пустят в реанимацию даже во внеурочное время
С 1 марта 2025 года в России вступают в силу общие требования к посещению пациентов священнослужителями. В приказе Министерства здравоохранения РФ уточняется, что речь идет о представителях «централизованных религиозных организаций». Посещать верующих, находящихся в больницах, включая и отделения реанимации и интенсивной терапии, священнослужители могут «для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний».
Соответствующие поправки в законодательства, включая и базовый закон №323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ», были приняты еще в августе прошлого года. Так что у руководства стационарных медучреждений было достаточно времени, чтобы подготовиться к нововведению.
Теперь клиники обязаны иметь ответственного за организацию посещений Кроме того, в каждой больнице должна быть выделена комната для проведения богослужений и молитв.
Посещать больных, согласно документу, священнослужитель может по просьбе пациента или его родственников с учетом состояния больного.
Ограничений не много, но они все же есть. В документе оговаривается необходимость соблюдения противоэпидемического режима и интересов «иных лиц, работающих и (или) находящихся в медицинской организации». Проще говоря, проведение обряда не должно мешать другим пациентам и медперсоналу.
А если больной находится в палате реанимации и интенсивной терапии, одновременно рядом с ним могут находиться не более двух священнослужителей, и только при условии, что они не помешают оказанию медицинской помощи.
Нельзя посещать пациентов, находящихся в инфекционных боксах во время карантина. Этот пункт при подготовке приказа пытались оспорить, но в итоговом документе запрет сохранен.
Разрешение на посещение выдается руководителем организации. Если пациент в тяжелом состоянии, разрешить визит священнослужителя сможет дежурный врач (это необходимо, если священник понадобится в выходной день или во внеурочное время, когда руководства не будет на месте в клинике).
Источник: «Российская газета»
(Фото: диакон Андрей Радкевич / Pravoslavie.ru)
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