Священники сыграли в футбол в Новосибирске

Священники сыграли в футбол в Новосибирске

Ноябрь 27, 2019

В Новосибирске в пятый раз прошел турнир по футболу на Кубок имени святого князя Александра Невского: в турнире в спортивном комплексе «Заря» участвовали семинаристы и священнослужители Русской Православной Церкви. Сообщает агентство Благовест-инфо.

Перед началом турнира участники собрались на поле и прочитали молитву. Всего в за Кубок боролись семь команд. От Новосибирска были сформированы команды Новосибирской и Искитимской епархий. Кроме того, приехали команды из Кузбасской митрополии, молодежного отдела Кемеровской епархии, а также Омской, Томской и Каинской епархий.

По словам руководителя спортивного отдела Новосибирской епархии отца Бориса Левитана, раньше турнир был международный — приезжали из Казахстана. «В прошлый раз они выступили не очень удачно. Наверное, поэтому решили больше не экспериментировать и не отправляться в далекий путь, — предположил отец Борис в интервью ‘Комсомольской правде-’. — Четыре года в турнире участвовала команда из Санкт-Петербурга, но в этом году приехать не смогла».

«Я занимаюсь футболом с 10 лет. Сейчас мы нигде не тренируемся, но ноги всё помнят, — рассказал Дмитрий Еременко, игрок Новосибирской епархии. — В нашем турнире есть своя особенность — мы читаем молитву, а в остальном все обычно». Дмитрий рассказывает, что эмоции на поле захватывают, но не сквернословить во время игры помогает самоконтроль.

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