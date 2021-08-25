Священники и эксперты обсудят вопросы развития искусственного интеллекта

Духовенство Русской Православной Церкви и светские эксперты из России и Германии обсудят перспективы и риски развития интеллектуальных компьютерных систем на международном круглом столе «Искусственный интеллект и христианская этика», который открылся во вторник в Петропавловске-Камчатском.

«Вилка»

«Искусственный интеллект возник в том контексте, который на протяжении веков создавался христианской наукой, и поэтому Церкви не пристало бояться этого технического достижения. Это предмет человеческого творчества, которое благословлено Богом. Но вместе с тем, любое дело рук человеческих может быть использовано во зло и во благо. От вилки, которой можно выколоть глаз, до ядерной энергии, возможности и риски даваемые которой равновелики», – сказал РИА Новости один из организаторов форума, зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Церковь, по его словам, призвана стать одним из важных участников дискуссии о рисках и возможностях искусственного интеллекта, в том числе потому, что «для христианского сознания чужда идеализация любого творения». «Искусственный интеллект, как и любые технические достижения, не должен занять место непререкаемого, защищенного от критического взгляда, идола. Если он это место займет, то в ту же минуту превратится из инструмента, который служит, в инструмент, которому служат. А это угроза свободе и достоинству человека», – предостерег представитель РПЦ.

Он отметил, что конференция на Камчатке – это только начало большой дискуссии. «Современный технический прогресс так стремителен, что нередко скорость общественной и экспертной дискуссии за ним не поспевает… Но фундаментальные изменения в человеческом социуме, которые могут быть связаны с искусственным интеллектом, нужно обсуждать до того, как они произойдут», – убежден Кипшидзе.



«Кому какое право»

«Евангельский взгляд на «хорошие» и «плохие» технологии» в качестве импульсного доклада на форуме представит епископ Переславский и Угличский Феоктист. О подходах Ватикана, межгосударственных и неправительственных организаций к искусственному интеллекту расскажет представитель Синодальной комиссии по биоэтике, настоятель московского храма Сергия Радонежского в Крапивниках протоиерей Александр Абрамов. А председатель Информационной комиссии при Епархиальном совете Москвы, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцево священник Александр Волков ответит на вопросы, «кто вам дал право» и «какое дело Церкви до развития технологий».

Стратегию Германии в области искусственного интеллекта изложит координатор проектов Фонда Конрада Аденауэра Леонардо Сальвадор. Координирующий проект Германо-Российской цифровой инициативы Константин Храпов посвятит свое выступление этическим вопросам искусственного интеллекта «в контексте светской этики».



Медиа, экономика и личность

Заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева выступит с докладом на тему «Искусственный интеллект и медиапотребление: практика, тенденции, этические вызовы». Риски и возможности искусственного интеллекта в экономике и госуправлении осветит замдиректора Северо-Кавказского института – филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Наталья Киселева. А руководитель проекта «Искусственный интеллект» Национальной технологической инициативы, член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн технологии Надежда Сурова расскажет об искусственном интеллекте как о «глобальной технологии развития человечества».

Тему «второй квантовой революции и богословского взгляда на проблему реальности» затронет директор Научно-богословского центра междисциплинарных исследований Санкт-Петербургского государственного университета, физик и протоиерей Кирилл Копейкин. Преподаватель Московской духовной академии диакон Димитрий Серов рассмотрит искусственный интеллект «в контексте христианского понятия личности».

Дискуссии об искусственном интеллекте и христианстве продлятся в Петропавловске-Камчатском до 26 августа. Организаторами круглого стола выступили Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, Фонд Конрада Аденауэра и АНО «Национальная технологическая инициатива».



Источник: РИА Новости