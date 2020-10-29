Священник из Ниццы заявил о получении предупреждений о нападении

Священник из Ниццы Жиль Флорини рассказал, что в течение двух-трех дней их предупреждали о возможных атаках в связи с приближением Дня всех святых.

«В течение двух или трех дней нас предупреждали, что с приближением Дня всех святых (1 ноября) могут произойти дополнительные нападения… Мы были немного настороже, но не думали, что все произойдет таким образом», — сказал Флорини в эфире телеканала BFMTV.

Нападение около церкви в Ницце произошло в четверг утром, в результате погибли три человека. Нападавший был быстро задержан правоохранительными органами. В ходе задержания он был ранен. Расследованием нападения занимается антитеррористический отдел прокуратуры.



Источник: РИА Новости