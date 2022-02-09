Свою очередную катехезу на общей аудиенции Папа Франциск посвятил святому Иосифу как покровителю «благой смерти»

В церковной традиции считалось, что святой Иосиф скончался на руках Иисуса и Девы Марии. Поэтому в народном благочестии Обручника Пресвятой Богородицы стали почитать как покровителя «благого исхода души» или смерти. На общей аудиенции в среду 9 февраля Папа Франциск поделился с верными некоторыми мыслями на этот счет.

А начал свои размышления Епископ Рима с цитирования слов Папы Бенедикта XV, который сто лет тому назад написал, что «через святого Иосифа мы непосредственно приходим к Марии, а через Марию – к Первоисточнику всякой святости, к Иисусу». Именно Папа Бенедикт XV настоятельно призывал епископов к поддержке деятельности братств и объединений мирян, посвятивших себя молитвам об умирающих и о даровании им благого исхода. Кое-кто в наше время может считать это «пережитками прошлого», однако, как заметил Папа Франциск, «наши отношения со смертью не касаются только прошлого, но остаются в высшей степени актуальными и сегодня». Так называемая «культура материального благополучия» пытается отодвинуть реальность смерти куда подальше, на обочину, но смерть вновь и вновь напоминает о себе, в последнее время – с особой настойчивостью через пандемию. Мы не хотим думать о смерти в тщетной надежде, что тем самым «лишим смерть ее силы и прогоним страх». Между тем, «христианская вера сама по себе тоже не является средством от страха смерти: она, скорее, помогает нам взглянуть смерти в глаза».

Луч света на тайну смерти бросает Воскресение Христово. По словам апостола Павла, «если Христос не воскрес, то тщетна и проповедь наша, тщетна и вера ваша». С перспективы веры в Воскресение мы можем заглянуть по ту сторону пропасти смерти, не будучи при этом раздавлены страхом. Больше того, в этом случае мысли о смерти могут играть позитивную роль, они позволяют выработать у себя более мудрое отношение к жизни. Например, если мы однажды умрем, стоит ли так заботиться о накоплении материальных благ? Единственное, что стоит копить – это дела милосердной любви, умение делиться и сопереживать нуждам ближних. Или какой смысл так отчаянно ссориться друг с другом, если мы обречены умереть? Лучше уж умирать в мире друг с другом. В любом случае, как бы мы ни желали держать смерть «под контролем», она «всё равно остается событием, с которым мы вынуждены считаться и перед лицом которого должны будем сделать выбор».

При этом следует принимать во внимание два момента. Во-первых, поскольку смерти избежать невозможно, если, как учит Катехизис Католической Церкви, для спасения больного сделано всё возможное, «не является нравственной чрезмерная терапевтическая настойчивость». Во-вторых, можно говорить о «качестве смерти». Мы должны быть благодарны современной паллиативной медицине, облегчающей неизбежно связанные со смертью боль и страдания. Однако следует проявлять осторожность, чтобы не идентифицировать паллиативную помощь с теми предложениями, которые приводят к эвтаназии. «Мы призваны сопровождать и поддерживать умирающих, а не ускорять смерть и не поощрять самоубийства в той или иной форме», – подчеркнул Святейший Отец и добавил, что все люди должны в равной мере иметь доступ к лечению. Правом каждого человека является жизнь, а не смерть. «Смерть приходится принимать, но ее нельзя причинять». В этой связи Преемник Святого Петра раскритиковал подход «косвенной эвтаназии», когда пожилым или безнадежно больным людям сознательно дают меньше, чем им на самом деле нужно, лекарств, тем самым ускоряя их смерть.

Подводя итог, Предстоятель Вселенской Церкви пожелал, чтобы святой Иосиф помог каждому из нас достойно пережить однажды таинство смерти: ведь для христианина «благая смерть связана с переживанием опыта милосердия Господа, Который приближается к нам в последние минуты нашей жизни». А поскольку в молитве «Радуйся, Мария» мы просим еще и Богородицу быть с нами «в час смерти нашей», то именно этой молитвой Папа Франциск завершил свою катехезу, прочитав ее вместе с паломниками в намерении умирающих и всех тех, кто скорбит о смерти близких.

По материалам Vatican News