Свое размышление на очередной общей аудиенции Папа Франциск посвятил молитве царя Давида

На общей аудиенции в среду 24 июня Папа Франциск продолжил путешествие по страницам Библии в поиске основных вех, отметивших историю развития отношений человека с Богом в молитве. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Сегодняшнее наставление Папа посвятил царю Давиду, избраннику Божию с юных лет. Он был предназначен для уникальной миссии, сыгравшей центральную роль в истории Народа Божьего и самой нашей веры. В Евангелиях Иисуса часто именуют «сыном Давидовым»: как и ветхозаветный царь, Он был рожден в Вифлееме, но, что еще более важно, был обетованным Мессией из потомства Давида, Царем «в высшей степени по сердцу Бога» (ККК 2579), безупречно послушным Отцу: Его деяния верно реализуют Божий замысел о Спасении.

Еще будучи подростком. Давид, младший из братьев, пас стада своего отца. Долгие дни он проводил в одиночестве, которое скрашивала цитра: Давид любил играть и петь своему Богу. Таким образом, отметил Святейший Отец, Давид был прежде всего пастырем: тем, кто заботится о животных и защищает их от опасности. Когда по воле Бога Давид был призван заботиться о народе, он, по сути, делал то же самое. Вот почему в Библии так часто встречается образ Доброго Пастыря: Добрым Пастырем называет Себя и Иисус. Давид многому научился от своего первого ремесла, и когда пророк Нафан упрекает его в совершении тяжкого греха, Давид сразу же понимает, что он повел себя как плохой пастырь, похитив у другого человека единственную овечку, которую тот любил. Он понимает, что не был добрым служителем, но, ослепленный властью, сделался браконьером, который убивает и разоряет.

Еще одной отличительной чертой призвания Давида является его «душа поэта», продолжил Епископ Рима. Он вовсе не был «неотесанным», как это нередко случается с людьми, вынужденными подолгу жить вдали от общества. Давид отличается чувствительностью, любит музыку и пение. Его молитва рождается из убеждения, что жизнь – это не то, что «течет само собой», но удивительная тайна, побуждающая человека к поэзии, музыке, благодарению, хвале – или же к плачу и мольбе. Согласно традиции, Давид является автором Псалмов: часто в начале Псалмов упоминается о «царе Израилевом» и о некоторых событиях из его жизни.

У Давида есть мечта: быть добрым пастырем. Не всегда он оказывается на высоте этой задачи, но важно то, что он является предтечей другого Царя, Которого лишь предвозвещает. Святой и грешник, преследуемый и преследователь, жертва и палач: Давида можно охарактеризовать этими противоречивыми словами, – и в нашей жизни тоже происходит немало противоречивого. Но в жизни Давида есть то, что придает всему единство: молитва. Голос молитвы не умолкает никогда, какой бы тон она ни приобретала. Давид учит нас всё включать в диалог с Богом: радости и прегрешения, любовь и страдание, дружбу и болезнь. Всё может преобразиться в слово, обращенное к Тому, Кто всегда нас выслушивает.

Хотя Давид и познал одиночество, он никогда не бывал одинок, сказал в заключение Папа Франциск. В конечном счете, в этом и заключается сила молитвы: молитва в состоянии поддерживать связь с Богом, истинным Спутником на пути человека, осаждаемого множеством проблем.