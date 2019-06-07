Свидетельство внимания уделяемого Святейшим Отцом паломникам и Богородичному культу: Папа Франциск направил своего делегата в святилище Лурдской Богоматери

Свидетельство внимания уделяемого Святейшим Отцом паломникам и Богородичному культу: Папа Франциск направил своего делегата в святилище Лурдской Богоматери

Июнь 07, 2019

Преосвященный Антуан Эруар, вспомогательный епископ Лилля, назначен Папским делегатом для попечения о паломниках в святилище Лурдской Богоматери, — пишет директор ватиканской Дикастерии по коммуникациям Андреа Торниелли.

Это решение является логическим продолжением другого решения, принятого в 2017 году для святилища в Меджугорье: уделяет особое внимание заботе о паломниках и желает, чтобы места почитания Пресвятой Девы Марии становились «всё более местом молитвы и христианского свидетельства, отвечающим нуждам народа Божьего». Об этом пишет в послании Преосвященному Антуану Эруару, сообщая о решении назначить его делегатом «ad nutum Sanctae Sedis» (то есть в распоряжении Святейшего Престола) для святилища Лурдской Богоматери.

Папское послание было зачитано в маленьком центре Пиренеев, в одном из самых популярных мест, связанных с явлениями Пресвятой Девы Марии в истории, перед капелланами и административными руководителями святилища. Документ обнародовал в полдень 6 июня архиепископ Рино Физикелла, президент Папского Совета по содействию новой евангелизации, ватиканского ведомства, которое на протяжении двух лет выполняет поручение Папы Франциска заботиться о пастырской опеке над святилищами. Из послания следует, что предыдущие несколько месяцев миссию «специального посланника» в святилище, которое каждый год посещают миллионы паломников со всего мира, выполнял сам архиепископ Физикелла. Вследствие проверок, проведенных Высокопреосвященным Физикеллой, пишет Папа, — «я желаю понять, какие ещё формы может принять святилище в Лурде, в дополнение ко многим уже существующим, чтобы становиться всё более местом молитвы и христианского свидетельства, отвечающим нуждам народа Божия».

Мандат епископа Эруара, который останется на своём посту в Лилле, будет ограничен только богородичным святилищем, в то время как епархия Тарба и Лурда останется доверенной епископу Николя Жану Рене Брувэ. Следует отметить, что делегат для Лурда был назначен не на неопределённый срок (как это было в случае с монсеньором Хосером в Меджугорье), и это означает, что в намерениях Папы речь идёт не о постоянной, а о временной должности, в задачу которой входит пастырская и духовная помощь паломникам. Папа Франциск, который уделяет особое внимание этой заботе, желает акцентировать духовный аспект в противовес искушению слишком сильно подчеркивать управленческий и финансовый аспект; кроме того, целью Святейшего Отца является содействие народному благочестию, традиционно связанному со святилищами.

В Апостольском увещании «Evangelii gaudium» Епископ Рима писал, что «в народном благочестии можно понять, каким образом полученная вера воплотилась в культуре и как она продолжает передаваться». Далее Святейший Отец цитирует документ Апаресиды, содержащий итоги встречи латиноамериканского епископата, состоявшейся в самой важном богородичном святилище Бразилии. Папа напоминает о «богатствах, которые Святой Дух раскрывает в народном благочестии по Своей бескорыстной инициативе»; «совместные паломничества к святилищам и участие в других проявлениях народного благочестия, со своими детьми, с приглашёнными знакомыми, — это уже сам по себе акт благовестия. Давайте не будем притязать на то, чтобы контролировать эту миссионерскую силу!».

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