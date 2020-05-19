«Свидетель надежды»: к 100-летию Иоанна Павла II

Сто лет назад, 18 мая 1920 года, в польском городе Вадовице родился Кароль Войтыла. Его появление в истории как Папы Римского Иоанна Павла II произошло еще 58 лет спустя. В чем секрет его личности? Как ему удалось не только стать главой Католической Церкви, объединяющей около миллиарда верующих, но и приобрести такой авторитет во всём мире, в том числе среди молодежи, повлиять на политические решения глав государств, заслужить уважение лидеров других религий? Иоанн Павел II говорил на «непопулярные» темы: о вере и нравственности, о любви и надежде, о свободе и ответственности. Нередко он выступал под открытым небом, и собирались миллионные аудитории – вовсе не на рок-концерт или спортивное соревнование…

Впервые я услышал имя Иоанна Павла II лишь в 1981 году, когда по «вражескому» радио (а я регулярно слушал программы «ВВС» и «Голоса Америки») стали рассказывать о покушении на Папу. Сквозь шум глушилок долетала информация о предполагаемой связи наёмного убийцы Мехмеда Агджи с «гражданином Антоновым», сотрудником спецслужб Болгарии. Мне запомнилось, что о последнем говорили гораздо чаще, чем об Иоанне Павле II. Если бы тогда мне кто-нибудь сказал, что через 20 лет я встречусь с Папой лицом к лицу в зале Ватиканского дворца, я бы воспринял это как неудачную шутку.

Крепость «социалистического лагеря» в то время казалась незыблемой, а ведь после визита Иоанна Павла II на родину в 1979 году и создания через год в Гданьске независимого профсоюза «Солидарность», получившего поддержку Церкви, началось постепенное крушение советского режима в Польше. Когда в 1980 году стало известно о возможности вторжения в Польшу войск стран-участниц Варшавского договора, Папа направил Л.И. Брежневу письмо, в котором напомнил о гарантиях независимости польского государства и своей готовности осудить акт агрессии. Второй визит Папы в Польшу в 1983 году прошел в условиях военного положения. На встрече с главой польского правительства генералом Войцехом Ярузельским Иоанн Павел II заявил о необходимости диалога на пути к социальному обновлению в стране.

Осуждая тоталитаризм, Папа никогда не идеализировал западную капиталистическую модель общества, отмечая в ней такие негативные черты, как социальное неравенство, приоритет выгоды над нравственными принципами и т.п. Во время визита в Канаду в 1984 году он заявил: «Нужды бедных людей должны иметь преимущества перед желаниями богатых, права рабочих – перед извлечением максимальных прибылей, охрана окружающей среды – перед неподконтрольной индустриальной экспансией, производство должно удовлетворять социальные потребности, а не запросы военной промышленности».

Иоанн Павел II с большой надеждой относился к демократическим переменам, происходившим в нашей стране, в 1988 году направил представительную делегацию во главе с государственным секретарем кардиналом Агостино Казароли для участия в праздновании 1000-летия Крещения Руси. В биографии Иоанна Павла II «Свидетель надежды», написанной Дж. Вейгелем, отмечается важная роль, которую сыграл Папа в решении А.Д. Сахарова принять участие в политической деятельности во время перестройки. Автор пишет, что Сахаров во время аудиенции в Ватикане в феврале 1989 года задал Папе вопрос: «Если я вступаю в эту игру, направлю ли я ее в лучшее русло или вынужден буду смириться с тем, что меня использовали?». «Впервые за свою долгую, трудную и героическую жизнь Андрей Сахаров совершал своего рода исповедь». Ответ Иоанна Павла II звучал так: «У Вас чистая и сильная совесть. Можете не сомневаться, Вы не совершите ошибки… Я думаю, что Вы окажетесь полезны». Историческая встреча М.С. Горбачева и Папы Иоанна Павла II в Риме в декабре 1989 года открыла путь к сближению между Россией и Ватиканом.

В августе 1991 года большая группа российских паломников отправилась на встречу с Папой в польский город Ченстохову, где проводился Всемирный день молодежи. Для многих это был первый выезд за границу, внезапная возможность полной грудью вдохнуть глоток свободы. Мне довелось участвовать в этом событии. В кульминационный момент форума я с двухлетним сыном на плечах пытался пробраться к главному месту событий, протискиваясь между расположившимися на ковриках паломниками, которые заняли свои места еще с ночи, но в какой-то момент отказался от этой затеи и вернулся на главную аллею, где встреча транслировалась на огромном экране. Папа поочередно приветствовал паломников из разных стран, произнося слова и на их языках. Услышали мы и его приветствие на русском. Общее воодушевление было непередаваемым, все пели, смеялись, знакомились, обменивались памятными подарками и даже кольцами… А по возвращении в Россию нас ожидал путч, устроенный ГКЧП…

Призыв Иоанна Павла II «Не бойтесь!», прозвучавший с балкона собора Святого Петра в начале понтификата, был для самого Папы жизненным принципом. Он никогда и ничего не боялся. В одном интервью он сказал: «Даже если тебя убьют, это не самое страшное, что может произойти». Ни в ком Папа не видел врага, каждого человека считал достойным спасения и христианской любви. Он простил стрелявшего в него киллера и даже посетил его в тюрьме, как только поправился после тяжелейшего ранения. Подобный поступок был по силам разве что великой княгине Елизавете Федоровне, в 1905 году простившей террориста, который убил ее мужа. Не боялся Папа и негативной реакции среди своего окружения. Далеко не все одобряли совершенный им в 2000 году беспрецедентный акт публичного покаяния в грехах, совершенных членами Католической Церкви на протяжении веков – просить прощения за чужие грехи прежде Папам не приходилось. Папа впервые в истории Римских Понтификов вошел в синагогу и даже назвал иудеев «старшими братьями христиан». Критике подвергалась и бескомпромиссная борьба Иоанна Павла II против абортов и эвтаназии, но Папа слушал только голоса своей совести и следовал евангельским принципам.

Хорошо известна и его миротворческая деятельность: он способствовал прекращению вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и на Балканах, а в период его посещения Святой Земли там были прекращены все боевые действия противоборствующих сторон. По инициативе Папы в итальянском городе Ассизи, на родине святого Франциска, были организованы международные дни молитвы о мире, в которых приняли участие представителей многих конфессий и религий.

Иоанн Павел II встречался не только со многими российскими политиками, но и с крупнейшими представителями русской культуры: с Д.С. Лихачёвым, А.И. Солженицыным, С.С. Аверинцевым, О.А. Седаковой, В.А. Никитиным и многими другими. Он очень любил слушать выступления русских музыкантов, которые неоднократно давали концерты в Ватикане. Многие отмечали чувство юмора Иоанна Павла II. Однажды ему преподнесли сюрприз: подарили его портрет, где он был изображен усталым, измученным стариком. Все замерли в ожидании его реакции. А Папа, внимательно рассмотрев портрет, спокойно произнес: «Не бойтесь, это я!»

Находясь в Риме, я неоднократно бывал на Папских Мессах (в том числе на Пасху и Рождество), а также на общих аудиенциях, которые проходили на площади Святого Петра или в новопостроенном Зале Павла VI. Меня поражало мужество, с которым Папа выдерживал продолжительные богослужения и встречи в последние годы, когда уже был тяжело болен (невольно вспоминались новозаветные слова «сила Моя совершается в немощи»). Нередко спекулировали на теме его здоровья, но Папа в своем преклонном возрасте тоже показывал пример, как даже немощный человек может служить другим людям, приносить им радость, а не «замыкаться» на себе.

Кончина Папы, как и его жизнь, объединила людей – на прощание с ним в Рим прибыли около 4 миллионов паломников, а в ряде стран был объявлен трехдневный траур… Девять лет спустя осуществилось пожелание католиков провозгласить Иоанна Павла II святым. Известный российский дипломат Г.В. Уранов, работавший в Ватикане в 1996-2001 годах, вспоминая об Иоанне Павле II, говорил: «Когда мы с ним общались, меня всегда поражало, что, в отличие от многих окружающих, он всегда оставался большим, великим оптимистом. Он всегда был уверен, что всё-таки человечество ожидает лучшая судьба. Но за нее надо бороться, решать многие проблемы. Решать сообща». Таким Папа и вошел в историю – как «свидетель надежды».

Игорь Баранов, исполнительный директор Издательства францисканцев, председатель российского Общества Иоанна Павла II

Источник: НГ-Религия