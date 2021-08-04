Светскость vs религиозность. Французская школа будет жить по новым правилам

Франция готовится к новому учебному году под знаком мер, призванных укрепить светский характер не только системы образования, но и самого государства. Некоторые из них приняты на европейском уровне, другие — на национальном. Передает Дмитрий Горохов, руководитель представительства ТАСС во Франции.

Суд юстиции Европейского союза утвердил в июльском постановлении право работодателей запрещать религиозные символы на рабочих местах. Подобный запрет в Брюсселе не считают дискриминационным, поскольку он касается всех конфессий. Работодатель теперь вправе обязать сотрудников «одеваться нейтрально».

Вердикт европейских судей был вызван жалобой двух жительниц Германии, мусульманок по вероисповеданию. Истицы (фармацевт и воспитатель детского сада) оспаривали запрет носить в офисе мусульманскую вуаль. Одной из женщин пришлось сменить работу, другой удалось вернуться к обязанностям, отказавшись от религиозной символики на рабочем месте.

В правозащитной организации Human Rights Watch не согласны с постановлением — запрет нарушает права женщин, добровольно решивших носить вуаль. Как считают эксперты, не защищает он и тех, кто делает это вынужденно.

Против «параллельного общества»

В самой Франции в июле парламент принял закон «Об укреплении республиканских принципов». Он продиктован стремлением властей сдержать распространение идеологии исламизма, натиск которой усиливается с ростом доли мусульман в стране — среди 67 млн жителей республики к настоящему времени она составляет 8% (5,4 млн человек).

Развивая положения закона 1905 года «О разделении церквей и государства», новый акт модифицирует нормы права о свободе ассоциаций и системе образования, делая акцент на религиозной нейтральности представителей государства. Его инициатор, президент республики Эмманюэль Макрон, призвал к «борьбе с поборниками сепаратизма». Он осудил попытки создания «параллельного общества», которое проявляется в запрещении исламистами детям посещать школу и отрицании равенства между мужчинами и женщинами.

После убийства в октябре 2020 года приверженцем ислама школьного учителя истории Самюэля Пати, получавшего перед смертью угрозы в интернете, в проект добавили отдельную статью о борьбе против разжигания ненависти в социальных сетях. В документе указывается на противоправный характер полигамии и заключении браков поневоле, а также запрещается врачам предоставлять сертификаты девственности. Государство настаивает на обязательном обучении детей в школе и ограничивает возможности домашнего образования. По предложению сенаторов в акт также был включен запрет на ношение мусульманской вуали для тех, кто сопровождает школьные экскурсии, — что уже прямо затрагивает и родителей учеников.

Как напомнили во французской «Обсерватории светскости» (l’Observatoire de la laicité), Франция первой — еще в марте 2004 года — запретила религиозные символы в школе, включая мусульманскую вуаль, иудейскую кипу и большие христианские кресты. Закон, согласно заверениям юристов, одинаково применим ко всем религиям и предвосхищает появление новых символов или попытки обхода запретов. Он, однако, не ставит под сомнение право учащихся носить дискретные религиозные символы.

Президент о школьной моде

Отмечу, что во Франции нет как таковой школьной формы. Тем не менее перед началом нового учебного года пожелания по поводу дресс-кода для школьников прозвучали на самом высоком уровне.

Сегодня дресс-код в стране варьируется от школы к школе — в частных лицеях он, как правило, более строгий. Многие из них, например, запрещают своим воспитанникам рваные джинсы и короткие шорты. За пределами уроков физкультуры может быть запрещена и спортивная одежда. Так, знаменитый католический «Коллеж Станислава» (Stanislas), учащиеся которого демонстрируют самые высокие в Париже результаты на выпускных экзаменах, особенно строго подходит к внешнему виду своих учеников.

В июльском интервью журналу Elle Эмманюэль Макрон, учившийся в частном католическом лицее в Амьене, заявил, что не является сторонником шокирующих нарядов в школе и привержен «подобающему костюму». «Я не защищаю школьную форму, но все, что продиктовано желанием шокировать, в школе неприемлемо», — заметил он.

Согласно социологическим исследованиям, за введение школьной формы выступают более 60% французов. Особой поддержкой этот проект пользуется у французов в возрасте до 35 лет.

Точка в споре

Заблаговременно перед новым учебным годом Государственный совет Франции (высшая юридическая инстанция по административным делам) поставил точку в еще одном споре (продолжавшемся более пяти лет) — местные власти вправе предлагать учащимся обеды, позволяющие им не нарушать религиозных запретов. В соответствии с этим постановлением факультативное меню школьной столовой, исключающее свинину, отнюдь не нарушает принципов светского государства.

Тем самым Госсовет отменил распоряжение, вынесенное в сентябре 2015 года муниципалитетом коммуны Шалон-сюр-Сон. Власти этого города, известного еще с античных времен, полагали, что школьные рестораны должны предлагать всем детям лишь один тип меню, поскольку принципы секуляризации запрещают им принимать во внимание предписания религиозного характера.

Распоряжение мэрии было обжаловано Лигой юридической защиты мусульман в административном трибунале Дижона. Аннулирование муниципального постановления подтвердил затем Апелляционный суд Лиона. Муниципалитет вслед за этим обратился с ходатайством о кассации в Государственный совет.

Госсовет пришел к выводу, что ни принципы секуляризации и нейтральности государственной службы, ни требование равенства пользователей общественных услуг «не запрещают» местным властям предлагать школьникам альтернативное меню. Кроме того, он уточнил, что местные власти, управляющие школьными ресторанами, сами определяют или пересматривают правила предоставления этих услуг.

Основы светскости

Французская светскость не уникальна, отмечают историки. За исключением теократических государств, лишь немногие страны имеют сегодня государственную религию. Светский характер страны определяют четыре принципа, констатирует исследователь Ксавье Дельгранж: свобода вероисповедания, равенство граждан, нейтральность государства и отделение церкви от государства.

Примечательно, что хотя «светскость» характеризуется французскими политиками как основа республиканской идентичности страны и особенность ее политической культуры, сам этот термин стал конституционным лишь десятилетия спустя после принятия закона 1905 года. Уже после окончания Второй мировой войны в конституции страны было записано, что Франция является «неделимой, светской, демократической и социальной республикой».

Теперь школам предстоит разработать долгосрочную программу ознакомления своих воспитанников с основами светского государства. Рекомендации на этот счет представили ведущие специалисты — профессор философии Изабель де Мекенем, префект Пьер Беснар и один из самых опытных школьных инспекторов Жан-Пьер Обен. Все французские школы должны до конца 2021 года принять обязательную программу обучения по этой дисциплине.

По многим признакам можно предположить, что указанный круг проблем будет еще активно подниматься французскими политическими партиями в преддверии президентских выборов 2022 года.

Источник: ТАСС