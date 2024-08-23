Св. Престол высказался по поводу явлений Скорбящей Богоматери в Чандавиле

Департамент вероучения подтвердил суждение епископа Мериды-Бадахоса о почитании Скорбящей Богоматери в испанском святилище Чандавилы. Передает русская служба Vatican News.

В одобренном Папой документе за подписью префекта Департамента кардинала Виктора Мануэля Фернандеса изложен ответ за запрос епископа Хосе Родригеса Карбальо, который обратился в ватиканское ведомство с письмом по поводу событий, восходящих к 1945 году, когда в местечке Эстремадура близ границы с Португалией двум девочкам-подросткам явилась Пресвятая Богородица.

Ответ Фернандеса заключается в согласии на nihil obstat поместного епископа, и это означает, что, хотя и нет какой-либо уверенности в подлинности данного феномена, тем не менее признаются многочисленные знаки действия Святого Духа. Поэтому поместный епископ поощряется в том, чтобы подчеркивать пастырское значение этого духовного опыта и продвигать его, в том числе посредством паломничеств. Что касается верных, то они могут выражать свою приверженность этим феноменам «с благоразумием», говорится в документе ватиканского ведомства. Таким образом, святилище Чандавилы, с его смиренным наследием благочестия, «может и далее предлагать верующим, желающим к нему приблизиться, место для внутреннего мира, утешения и обращения».

История святилища в Чандавиле началась в конце Второй мировой войны. Две девочки – 10-летняя Марселина Барросо Экспозито и 17-летняя Афра Бригидо Бланко – по отдельности видели на этом месте Пресвятую Деву. Марселина рассказывала, что вначале она видела темные очертания в небе, которые в другие моменты становились более четкими, приобретая облик Скорбящей Богородицы, облаченной в черную накидку со звездами. Совершенно особенным моментом для девочки стало то, что она почувствовала объятие и поцелуй в чело от Пресвятой Девы. Позднее образ Девы Марии Скорбящей являлся и второй девушке, Афре. Утешение, ободрение и доверие: в их духовном опыте преобладают именно эти три аспекта. Когда Девы Мария попросила Марселину пройти на коленях по сухим колючим оболочкам каштана и острым камням, это не означало заставить ее страдать, поясняет кардинал Фернандес, — напротив, Мария просила о доверии, говоря: «Не бойся, с тобой ничего не случится». Этот призыв Богоматери доверять ее любви вселил в бедную девочку надежду и чувство достоинства. Выражением материнской нежности Богородицы стал простой покров из тростника и травы, которым она защитила колени девочки. В то же время это было переживание красоты, поскольку Дева Мария являлась в окружении сияющих созвездий.

После этих видений обе девочки жили в скромности, посвятив себя делам милосердия, помогая больным, сиротам и старикам, передавая им нежное утешение Пресвятой Девы, которое получили они сами.

Все это, поясняет префект Департамента вероучения, говорит о том, что почитание Пресвятой Девы в Чандавиле не может вызывать возражений. Множество позитивных аспектов этого почитания свидетельствуют о деянии Святого Духа: многочисленные паломники из Испании и Португалии переживают здесь обращение, исцеляются и получают иные драгоценные знамения.