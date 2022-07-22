Св. Престол высказался о «синодальном пути» в Германии

Святейший Престол отреагировал на итоги поместного синода в Германии специальным заявлением, предостерегая от введения новшеств, которые могут стать угрозой для церковного единства. Синод Церкви в Германии начался еще задолго до всеобщего «синодального пути», к которому Папа Франциск пригласил Вселенскую Церковь в виду предстоящего Синода епископов. Передает русская служба Vatican News.

«Чтобы защитить свободу народа Божьего и осуществление епископского служения, — читаем в заявлении, — представляется необходимым уточнить, что ʺсинодальный путьʺ в Германии не подразумевает полномочий, обязывающих епископов и верных вводить новые формы управления и новые установки доктрины и нравственности. Недопустимо создавать в епархиях, не согласовав это на уровне Вселенской Церкви, новые официальные структуры или доктрины, которые могут нанести рану церковному общению и стать угрозой единству Церкви. Как напоминает Св. Отец в Послании странствующему народу Божьему в Германии, ʺВселенская Церковь живет в поместных Церквах и благодаря поместным Церквам, так же как поместные Церкви живут и процветают во Вселенской Церкви и благодаря Вселенской Церкви, и если они оказываются отделены от единого церковного тела, они лишаются сил, разлагаются и умирают. Отсюда необходимость всегда поддерживать жизнеспособность и эффективность общения со всем телом Церквиʺ. В связи с этим желательно, чтобы предложения Пути поместных Церквей в Германии влились в синодальный процесс, проходящий во Вселенской Церкви, для взаимного обогащения и свидетельства единства, посредством которого тело Церкви проявляет верность Христу Господу».