Св. Престол проводит форум Католических Церквей Ближнего Востока

Св. Престол проводит форум Католических Церквей Ближнего Востока

Апрель 21, 2023

Около 300 представителей Католических Церквей, присутствующих на Ближнем Востоке, — патриархи, епископы, монашествующие лица, члены церковных движений и светских организаций — собрались в столице Кипра на встречу, организованную Департаментом по делам Восточных Церквей. Об этом со ссылкой на информационное агентство Fides сообщает Vatican News.

Четырехдневный конгресс на тему «Укорененные в надежде», приуроченный к десятой годовщине Апостольского увещевания Ecclesia in Medio Oriente, продлится до 23 апреля 2023 года. Председательствует на форуме префект дикастерии архиепископ .

Упомянутый папский документ стал плодом солидного процесса церковного признания вокруг Специального собрания Синода епископов Ближнего Востока, которое состоялось в Ватикане в августе 2010 года. Во время своего Апостольского визита в Ливан 16 сентября 2012 года Папа Бенедикт XVI подписал документ и передал его патриархам, епископам и всем верующим католикам региона.

Конгресс в Никосии призван стать поводом для анализа десятилетнего пути католической общины Ближнего Востока, пройденного с момента публикации Апостольского увещевания Ecclesia in Medio Oriente.

Как известно, различные, зачастую трагические события серьезно повлияли на присутствующие здесь с апостольских времен автохтонные христианские общины, изменив облик обществ, среди которых они живут. Поэтому конгресс на Кипре – это еще и возможность проанализировать настоящее, сосредоточившись на перспективах будущего пути, с уверенностью, что только богословская добродетель надежды – дар Божий – может вселить в сердце.

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