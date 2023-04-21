Св. Престол проводит форум Католических Церквей Ближнего Востока

Около 300 представителей Католических Церквей, присутствующих на Ближнем Востоке, — патриархи, епископы, монашествующие лица, члены церковных движений и светских организаций — собрались в столице Кипра на встречу, организованную Департаментом по делам Восточных Церквей. Об этом со ссылкой на информационное агентство Fides сообщает Vatican News.

Четырехдневный конгресс на тему «Укорененные в надежде», приуроченный к десятой годовщине Апостольского увещевания Ecclesia in Medio Oriente, продлится до 23 апреля 2023 года. Председательствует на форуме префект дикастерии архиепископ Клаудио Гуджеротти.

Упомянутый папский документ стал плодом солидного процесса церковного признания вокруг Специального собрания Синода епископов Ближнего Востока, которое состоялось в Ватикане в августе 2010 года. Во время своего Апостольского визита в Ливан 16 сентября 2012 года Папа Бенедикт XVI подписал документ и передал его патриархам, епископам и всем верующим католикам региона.

Конгресс в Никосии призван стать поводом для анализа десятилетнего пути католической общины Ближнего Востока, пройденного с момента публикации Апостольского увещевания Ecclesia in Medio Oriente.

Как известно, различные, зачастую трагические события серьезно повлияли на присутствующие здесь с апостольских времен автохтонные христианские общины, изменив облик обществ, среди которых они живут. Поэтому конгресс на Кипре – это еще и возможность проанализировать настоящее, сосредоточившись на перспективах будущего пути, с уверенностью, что только богословская добродетель надежды – дар Божий – может вселить в сердце.