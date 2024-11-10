Святейший Престол об избрании Дональда Трампа: «Желаем ему мудрости»

На полях конференции, проходившей в Папском Григорианском университете 7 ноября, госсекретарь Св. Престола кардинал Пьетро Паролин ответил на вопросы журналистов. В частности, его попросили прокомментировать избрание Дональда Трампа на пост президента США. Передает русская служба Vatican News.

«В начале этого мандата мы желаем ему большой мудрости, потому что это, согласно Библии, главная добродетель правителей, — сказал Паролин. – Я думаю, что он прежде всего должен потрудиться ради того, чтобы быть президентом для всей страны, то есть преодолеть возникшую поляризацию, которая в последнее время очень и очень заметна».

Кардинал выразил пожелание, что президент США сможет стать фактором снятия напряженности и в нынешних конфликтах, которые «орошают кровью весь мир». Что касается опасений украинцев и палестинцев, то иерарх отметил: «Непросто говорить об этом, посмотрим, что он предложит, потому что многие чувствуют неопределенность». Паролин прокомментировал фразу Трампа о том, что при его правлении войны закончатся: «Думаю, что и у него нет волшебной палочки».

Что касается заверений Трампа о самой массовой депортации нелегальных мигрантов, кардинал напомнил о позиции Святейшего Престола и выразил надежду, что политика новой администрации не дойдет до подобных крайностей.

Вместе с тем у Апостольского Престола и нового американского президента есть важные точки соприкосновения: их сближают темы защиты жизни и осуждение аборта. Паролин надеется на «общую политику», которая будет искать консенсусов и не приведет к еще большей разобщенности: «Я надеюсь, — отметил Паролин, — что защита жизни, которую, согласно обещаниям, будет продвигать Трамп во время своего мандата, приведет к большему консенсусу».

На вопрос о возможных расхождениях в отношении Китайской Народной Республики Паролин ответил, что диалог Апостольского Престола с Китаем касается только церковной сферы, и он будет продолжаться независимо от США.

Со своей стороны архиепископ Вашингтонский кардинал Уилтон Грегори в связи с избранием Дональда Трампа заявил, что США готовятся к принятию «нового направления», и народ, побуждаемый верой или доброй волей, призван «сотрудничать в поисках истины, справедливости и мира в собственном доме, в собственной общине и в собственной нации».