Св. Престол: неонатологи – сотрудники Бога в Его замысле о жизни

Вчера, 17 ноября, во всем мире отмечался День преждевременно родившихся детей: по этому случаю президент Папской академии защиты жизни архиепископ Винченцо Палья обратился со специальным посланием к Итальянскому обществу неонатологии.

Прелат начинает свое письмо с молитвы обо всех детях, появившихся на свет раньше срока, и об их семьях, которым пришлось столкнуться с этой непростой ситуацией. Ежегодно раньше срока рождаются 15 миллионов детей, то есть каждый десятый ребенок – недоношенный. «Это чрезвычайно хрупкие создания, — пишет монсеньор Палья, — но они также и великие борцы, которых в этом сражении за жизнь сопровождают родители, педиатры, медсестры и медбратья отделений неонатологии».

«Молю Господа обо всех матерях и отцах, которые столкнулись с этим испытанием вместе со своими новорожденными, появившимися на свет раньше срока, а также о педиатрах, о медбратьях и медсестрах, работающих в отделении интенсивной терапии новорожденных: своим профессионализмом, с величайшей самоотдачей и заботой, исполненной любви, они ежедневно ухаживают за этими самыми хрупкими детьми, помогая им преодолеть трудности, связанные с преждевременным рождением, также и при наличии серьезных патологий, подвергающих риску саму их жизнь. В этот исторический момент, когда рождается все меньше детей, — продолжает иерарх, — педиатры, медбратья и медсестры становятся подлинными соработниками у Бога, наряду с родителями и целыми семьями, в великом замысле жизни».

От имени Папы Франциска монсеньор Палья пожелал врачам и всему медицинскому персоналу, задействованному в это важной работе, с мужеством осуществлять свою миссию верного и деятельного служения рождающейся жизни, особенно когда она наиболее слаба и уязвима.

Свое послание архиепископ завершает благословением, которое он преподает медикам, родителям и маленьким «борцам за жизнь», какими становятся дети, родившиеся раньше срока.

Источник: Vatican News