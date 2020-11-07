Святейший Престол: индуисты и христиане призваны строить культуру надежды

Папский совет по межрелигиозному диалогу направил юбилейное, 25-е, ежегодное послание мировой общине индуистов по случаю одного из самых важных её праздников – Дивали, который символизирует победу добра над злом и будет отмечаться 14 ноября.

Пусть этот знаменательный праздник, говорится в документе, поможет развеять тучи страха и тревоги, наполняя умы и сердца светом дружбы, великодушия и солидарности. Но даже самые смелые надежды и позитивные чувства рискуют исчезнуть на фоне трагических ситуаций, вызванных нынешней пандемией COVID-19 и её серьезных последствий для повседневной жизни, экономики, здравоохранения, образования и религиозных практик. «Тем не менее наше упование на Божье провидение вселяет в нас оптимизм и желание трудиться над возрождением надежды в наших общинах».

В письме за подписью президента Папского совета кардинала Мигеля Гиксота подчёркивается: боль и взаимная ответственность объединяют индуистов и христиан в солидарности и заботе, в делах доброты и сострадания к страдающим и нуждающимся. «Эти знаки солидарности помогли нам глубже осознать важность добрососедства, факт взаимосвязанности, потребность друг в друге ради благополучия всех людей и нашего общего дома». В документе приводятся слова Папы Франциска: «Сегодняшняя солидарность – это путь к постпандемическому миру, к исцелению от наших межличностных и социальных болезней, это лучший выход из кризиса». Религиозные традиции учат нас не поддаваться пессимизму даже в самые трудные времена: каждый из нас призван распространять надежду с помощью жестов заботы, нежности, доброты и сострадания, которые намного более заразительны, чем коронавирус.

В конце послания Папский совет призывает христиан и индуистов создавать со всеми людьми доброй воли культуру позитива и надежды «не только в эти трудные дни, но и в будущем, которое перед нами».



Источник: Vatican News