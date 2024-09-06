Св. Отец попрощался с Индонезией, впереди — визит в Папуа-Новую Гвинею (+ ФОТО)

Утром 6 сентября 2024 года Папа Франциск завершил свой визит в Индонезию и отправился в Папуа-Новую Гвинею. День понтифика начался в 7:00 утра по местному времени с частной Святой Мессы, сообщает Vatican News.

Через полтора часа, около 8:30, Папа попрощался с сотрудниками и благотворителями Апостольской нунциатуры в Джакарте, которая стала его резиденцией во время визита. После короткой церемонии, около 8:45, Святейший Отец вылетел в международный аэропорт Джакарты Сукарно-Хатта, расположенный в 29 километрах от нунциатуры.

Через полчаса, около 9:15, папский кортеж прибыл в аэропорт. Там состоялась официальная церемония прощания с Индонезией. Понтифика встретил министр по делам религии. Папа попрощался с местной командой, готовившей и проводившей визит, и индонезийской делегацией, после чего поднялся на борт самолета последним.

Около 9:45 по местному времени самолет Garuda Indonesia с Епископом Рима на борту взлетел и направился в Порт-Морсби, столицу Папуа-Новой Гвинеи. Порт-Морсби находится в часовом поясе с разницей во времени плюс 3 часа от Джакарты.

Перелет авиалайнера А-330 через территорию Индонезии и Папуа-Новой Гвинеи протяженностью 4693 километра должен занять около 6 часов. Во время полета Папу, его сотрудников и журналистов ждёт обед.

В Индонезии в течение нескольких дней Святейший Отец провел ряд важных встреч и мероприятий. Он встретился с местными религиозными и политическими лидерами, обсудив вопросы межрелигиозного диалога и социальной гармонии. Понтифик также провел Мессу для десятков тысяч верующих католиков, которые приехали со всей страны, чтобы увидеть его и получить благословение.