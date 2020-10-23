Существует опасность перерастания армяно-азербайджанского конфликта в религиозный — эксперт

В Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) опасаются что конфликт между армянами и азербайджанцами в Нагорном Карабахе может перерасти в религиозный, и призывают духовенство молиться о мире в регионе.

«Пока что этот конфликт не имеет религиозной окраски, это конфликт за территорию, но уже есть опасные прецеденты — обстрелян храм в Шуше, и есть опасность, что если этот конфликт будет продолжаться дальше, он может перерасти в некое религиозное противостояние, которое уже выйдет за рамки двух противоборствующих сторон и примет глобальный характер», — сказал генсек РАРС Олег Гончаров 22 октября на пресс-конференции в Москве.

Поэтому, считает он, важно сейчас предпринять усилия не только со стороны государств, но и со стороны общественных деятелей. «Нам нужно вместе что-то делать, чтобы мир наступил на этой земле», — подчеркнул Гончаров, которого цитирует Интерфакс.

Презентация ежегодного доклада Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) состоялась 22 октября на онлайн-конференции в МИА «Россия сегодня». Представители РАРС рассказали о видах нарушений свободы совести в мире, о наиболее неблагополучных с этой точки зрения странах и регионах, о тенденциях в сфере девальвации традиционных ценностей и дискриминации верующих в странах Запада.