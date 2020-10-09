Судьба католического храма в Кирове: суд перенесли на 10 ноября

История с вопросом передачи здания костела в Кирове католикам продолжается. 6 октября 2020 г. на очередном заседании Второй арбитражный суд снова отложил рассмотрение дела. На этот раз на 10 ноября.

На прошлом заседании судья рекомендовал правительству области подумать над мировым соглашением. Католики направили губернатору области Игорю Васильеву обращение о совместном использовании Александровского костёла. Приход просил передать здание в его собственность, взамен обещал предоставлять время для проведения филармонией концертов.

«Сегодняшнее заседание Второго арбитражного суда по рассмотрению жалобы Прихода Пресвятого Сердца Иисуса Римско-Католической Церкви в городе Кирове прошло бурно и закончилось неожиданно», — написал на своей странице в Facebook юрист Ян Чеботарёв, который защищает в суде интересы кировских католиков.

Со слов г-на Чеботарева, суд ставил перед правительством региона очень правильные вопросы. В частности, суд отметил, что если здание костела — новодел и историческое здание было «утрачено» в 1990-1991 годах, как заявляет облправительство, почему тогда костел является памятником истории и архитектуры. Имеет ли оно самостоятельное значение и возможно ли самостоятельное использование той части существующего здания, что была пристроена в 90-х годах. Юрист отметил, что на поставленные вопросы правительство ответить не смогло.

«Суд вновь отложил рассмотрение дела. В этот раз очередной раунд состоится 10 ноября. Тяжелое дело для суда, понимаю. Хотят подумать. Может быть даже посоветоваться. Будем ждать и надеяться», — написал Ян Чеботарев.

Напомним, борьба за костел началась в Кирове весной 2018 года: кировский католический приход просил передать ему здание костела. Глава кировских католиков отец Григорий Зволиньски отправил в министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области просьбу о передаче костела приходу, но в пятый раз получил отказ.

Своё право на костёл католики обосновывают законом, принятым ещё в 2010 году, согласно которому религиозные организации могут получить обратно в собственность имущество, принадлежавшее им до революции. В начале XX века католики на свои деньги купили землю и в 1903 году построили Александровский костёл. В 1917 году они вместе с другими верующими подверглись гонениям со стороны новых властей. В 1930-е костёл закрыли и передали здание зооветинституту. В 1990-х годах он стал концертным залом.



По материалам Newsler.ru и Kirov-portal.ru