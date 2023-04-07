Страстная пятница. Воспоминание Страстей Господних

В каждой Евхаристии мы за краткие минуты участвуем в тайне Жертвы Христовой, Его смерти и воскресении. Ежедневно можно стать причастным тем самым спасительным событиям, которые свершились единожды в истории творения. Великая Пятница – единственный день в году, когда Евхаристия не совершается, но когда само время, отведенное воспоминанию крестной жертвы Господа, «растягивается», обретает «человеческую» размерность. Через литургические знаки перед нами снова разворачивается драма Страстей Христовых.

Желание прикоснуться к событиям на Голгофе возникало у верующих уже в первые века христианства: в Иерусалиме в Великую Пятницу паломники собирались на месте Распятия, чтобы почитать Крест, слушать Слово Божие и молиться. Впоследствии почитание Креста укоренилось в Риме и в других местах, где хранились частицы Древа. Кроме того, пятница изначально считалась днем самого строго поста. Этот исключительный пост отличается от обычного евхаристического поста и имеет несколько значений. Самый близкий и понятный смыл – желание пройти вместе с Господом путь Его страданий, насколько это вообще возможно. Второй аспект пятничного поста связан со словами Христа «Придут дни, когда отнимется у них Жених, и тогда будут поститься»: Страстная пятница и Великая Суббота – время, когда Жених действительно отнимается у Невесты – Церкви, когда телесные лишения и усталость соединяются с болью утраты и разлуки. И третий смысл поста – напряженное ожидание Воскресения, нового творения, духовное усилие, предшествующее воссоединению с Возлюбленным. Пост Великой Пятницы — не просто «сумма» индивидуальных постов верующих. Это состояние всей Церкви: осязаемый пост мистического тела.

Богослужение Страстной Пятницы должно совершаться около трех часов дня, что соответствует «девятому часу» — времени смерти Христа. (По понятным соображениям там, где Страстная Пятница не является выходным днем, оно переносится на более позднее время). Литургия открывается процессией, в тишине или под звук деревянных колотушек следующей к алтарю. Красный цвет священнических облачений в этот день связан не столько с кровью мученичества, сколько с цветом царского пурпура. Пурпурный цвет облачений в Вербное воскресенье указывал на то, что Царь вступает в Свой город; сегодня же пурпур знаменует Его восшествие на трон Креста.

Затем наступает один из самых эмоциональных моментов всего триденствия – целебрант простирается ниц перед алтарем. Это одновременно и жест самого глубокого почитания алтаря, и выражение скорби о муках Господа, но еще и знак падшего состояния, в котором пребывает ветхий человек. Наконец, это образ страдающего Отрока Божия:

Я сравнялся с нисходящими в могилу,

я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный (Пс. 87:5-6)

Вступительная молитва в этот день не предваряется призывом «помолимся» и произносится целебрантом со сложенными руками:

«Вспомни, Господи, о Своем милосердии, и освяти рабов Твоих, храня их вечно; за них Кровью Своею установил Пасхальную Тайну Христос, Сын Твой, живущий и царствующий во веки веков, аминь».



Литургия Слова

Первое чтение взято из книги пророка Исайи (Ис. 52:13-53:12), «Евангелиста среди пророков», как называл его св. Иероним. За семь веков до Воплощения Господа Исайя создает поразительное богословие Страстей:

«Нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален перед людьми, муж скорбей и изведавший болезни, мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что не ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи, и понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он был изъязвлен за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. .. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден Он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих… Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполнятся рукою Его».

Ветхий Завет неоднократно повествует о ситуациях, связанных с «преданием». Это могло быть наказание, предание в руки врагов за грехи и беззакония (предание Израиля его врагам или наоборот, предание неприятелей в руки народа Божия), и свидетельствовало о гневе Божием, изливающегося на преданного. Это могло быть добровольное предание себя в руки гонителей, героическое, активное мученичество во имя правды (как в книгах Даниила и Маккавейских). Образы, востребованные традицией и многократно интерпретированные. И только пророчество Исайи о страдающем Отроке Яхве, на протяжении столетий остается «неуслышанным», «невостребованным», ожидая Самого Иисуса, в Котором открывается смысл пророческих слов.

Второе чтение взято из послания к Евреям (Евр. 4: 14-16, 5:7-9)

«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Христа Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха…. Хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию, и, совершившись, сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного».

В этом фрагменте Иисус впервые назван «Первосвященником». Церковь, с удивлением разворачивая перед собой единый нешитый хитон Ветхого и Нового Заветов, узнает в преданном на страдания Отроке из пророчества Исайи («от которого «мы отвращали лице свое») величественного «священника вовек по чину Мелхиседека», которому подобает воссесть одесную Отца, и Сына, прошедшего не только небеса, но и ад. Об этом тождестве сыновства, священства, муки и победы она говорит: «будем твердо держать исповедания нашего».

Затем читаются Евангелие – Страсти Господни по Иоанну (Ин. 18:1-19:42).

Следующая часть пятничной Литургии Слова – торжественная Всеобщая молитва (orations sollemnes). По структуре она отличается от обычной молитвы верных.

Сначала диакон с амвона произносит предначинание: «помолимся о….», после чего община молится в тишине, стоя или преклонив колени. Затем священник с предстоятельского места с простертыми руками произносит молитву, а народ отвечает возгласом «Аминь».

Миссал предписывает произнесение десяти прошений, причем если в случае крайней необходимости некоторые из них можно опустить, сам порядок должен оставаться неизменным.

— о Святой Церкви.

— о Папе.

— о всех чинах и ступенях верующих (то есть о духовенстве и мирянах)

— о катехуменах (если в общине есть катехумены, ожидающие крещения в Пасхальную ночь, произносится «о наших катехуменах»)

— о единстве христиан

— об иудеях

— о не верующих во Христа

— о тех, кто не верит в Бога

— о правящих общественными делами

— о бедствующих.

В большей части этих прошений у Бога испрашивается прежде всего благодать веры и верности: в вере мы просим укрепить святую Церковь, возрастание в вере – цель служения Папы, верность в служении необходима всем христианам, укрепление веры и разумения испрашиваем для катехуменов, обретение полноты веры произойдет при воссоединении всех христиан, веру во Христа просим даровать представителым иных религий и неверующим, верность завету просим укрепить в народе Божием Ветхого Завета. Молитвы о тех, кто не верует во Христа включает прошение и о нас самих. Церковь осознает, насколько далеко ее члены, называющие себя христианами, могут далеко отойти от веры в Него, и потому испрашивает не только обращения иноверцев, но просит «укрепить в нас любовь друг к другу… и полнее постигать Твою тайну, и быть более совершенными свидетелями любви Твоей перед лицом мира».



Поклонение Святому Кресту

Процессия выносит к алтарю все еще окутанный покровом крест, проходя с ним от дверей храма к пресвитериуму.То, что крест «обходит» все пространство храма, от входа до центра – знак искупительного делания Христова, охватывающего все мироздание и всю человеческую историю, от ее начала. Водруженный в центре храма крест указывает, что смерть и воскресение Христа – подлинный центр истории творения.

Крест открывается нашим взглядам постепенно. Сначала открывается верхняя часть, и священник поет:

— Вот древо Креста, на котором был распят Спаситель мира

(Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit)

Народ отвечает:

— Придите, поклонимся! (Venite, adoremus!)

После ответа все опускаются на колени и молятся в молчании, священник же держит крест вознесенным. Затем крест выносят в середину нефа и открывают правую его перекладину. Вновь следует возглашение, ответ народа и молитва в тишине. Крест выносят к пресвитериуму и открывают целиком с теми же возглашениями и ответами. После чего крест остается выставленным для поклонения. (Пожалуй, самый распространенный в России обычай почитания Креста — целование пронзенных стоп Иисуса, но это не единственный возможный вариант. Коленопреклонение или прикосновение к распятию челом тоже будет достойной формой почитания.)

Во время поклонения кресту поются древние песнопения:

— «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас» (с V-VI вв. эта аккламация используется в литургии и поется как по-гречески, так и по-латыни: Agios O Theos, Agios ischyros, Agios athanatos, eleison imas; Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, Misererenobis)

— «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка» (Crucem tuam adoramus, Domine) – с IX в. также исполнялось на двух зыках.

Кроме того, традиционно поклонение кресту сопровождалось так называемыми «упреками» (improperia), которые от лица Иисуса адресуются иудеям, не узнавших в Нем обетованного Мессию. Эти упреки знакомы нам в форме песнопения «Избранный мой народ, что тебе я сделал?», а сама форма упреков Господа неправедному народу восходит к пророческим книгам Ветхого Завета:

«Мой народ! Что сделал Я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай Мне. Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства». (Мих. 6:4)

«Из сыновей ваших Я избирал в пророки и и юношей ваших – в назореи, не так ли это, сыны Израиля? – говорит Господь. А вы назореев поили вином и пророкам приказывали, говоря: «не пророчествуй». (Ам. 2: 11-12)



Причащение

В Страстную Пятницу причащение совершается без евхаристической молитвы. Не совершается консекрация, не звучит исповедание Церкви «Христос умер, Христос воскрес, Христос придет вновь». Причащение Великой Пятницы – причастие прежде всего Господу страдающему, возможность соединиться с Его оставленностью, необходимое причастие тому умирающему Телу, которое будет покоиться во гробе и воскреснет, оживотворяя мир. Чтобы войти в жизнь воскресения, необходимо причаститься умиранию пятницы.

Только перед причащением алтарь снова покрывают покровами, а диакон или священник в тишине приносит на алтарь Святые дары. Из обычных элементов литургии перед причастием произносится молитва Господня и приглашение к причащению. После заключительной молитвы не произносится благословение. Да и сама литургия еще не закончена, ведь остается ее последняя часть —



Процессия ко Гробу Господню



С алтаря Пресвятые дары переносятся в так называемый «Гроб Господень» — в часовню или на боковой алтарь храма, которые по традиции оформляются так, чтобы напоминать о месте погребения Христа. Это может быть икона Христа во Гробе, а может быть и вполне реалистичное изображение пещеры с лежащим внутри телом, укутанным в белые пелены. (Можно только искренне восхищаться мужеством и смелостью маленьких девочек-процессианток, бесстрашно несущих дежурство перед погребальной пещерой в некоторых храмах!). В некоторых странах существовал обычай овивать Распятие белой тканью и класть его рядом с алтарем на время до навечерия Пасхи.

Перенесение Иисуса во гроб завершается молитвой священника:

«Господи Иисусе Христа, жизнь и воскресение наше,

Подними нас из гроба грехов, посети и наполни нас духовной силой.

Дай нам, укрепляясь в вере, надежде и любви вместе со всеми святыми постичь величие Твой любви.

Ты так возлюбил нас, что ради нас претерпел смерть на Кресте, чтобы каждый верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь».

Киворий со святыми Дарами остается выставленным для поклонения вплоть до навечерия пасхи. Он закрыт прозрачной белой вуалью. Пелена смерти… сквозь которую еще чуть заметно в сгустившейся темноте брезжит надежда Воскресения.

Автор: Анастасия Паламарчук

Источник: Praedicatores.ru