Столичных учителей пожилого возраста из-за коронавируса могут заменить студентами педвузов — СМИ

Столичных учителей старшего возраста и тех, кто входит в группу риска по коронавирусу из-за хронических заболеваний, после окончания объявленных внеплановых каникул могут заменить выпускниками и старшекурсниками педвузов, сообщают «Известия» со ссылкой на департамент образования Москвы.

Окончательное решение должно быть принято на следующей неделе. «Учителя старше 65 лет или имеющие ряд хронических заболеваний по возможности будут переведены на дистанционную работу. После каникул они смогут быть тьюторами для молодых учителей — выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов, которые будут приглашены в московские школы для проведения очных занятий у детей», — говорится в ответе департамента образования изданию.

Ранее мы сообщали о том, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о внеплановых каникулах в московских школах с 5 по 18 октября в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в столице. Помимо школ закроются все детские спортивные секции, кружки, музыкальные школы и дома детского творчества. При этом детские сады продолжат работать по обычному графику.

(При этом Министерство образования Новосибирской области заявило, что не станет изменять график школьных каникул вслед за решением мэра Москвы Сергея Собянина.)

Вчера мэр Москвы также подписал указ, согласно которому руководители столичных организаций обязаны будут перевести на удаленный формат работы с 5 по 28 октября как минимум 30 процентов всех своих сотрудников. В их число в обязательном порядке должны входить работники старше 65-летнего возраста, а также лица, страдающие хроническими заболеваниями. Исключение возможно лишь для тех сотрудников, чье нахождение на рабочем месте, согласно тексту указа, «критически важно для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей».

«Динамика развития явная, серьезная. Я думаю, что количество заболевших в ближайшее время уже приблизится к 3 тыс. в сутки»,— сказал господин Собянин в интервью каналу «Россия 24». При этом он уточнил, что второй волны в столице нет. «Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели»,— пояснил мэр.

Сергей Собянин считает, что нужно ориентироваться на схожие сценарии развития ситуации с коронавирусом в мире. Он напомнил, что в Мадриде, Лондоне и Вене число новых заболевших превышает весенние показатели. «Мы тоже большой город и вряд ли будем исключением»,— сказал он. При этом господин Собянин сообщил, что в столице достаточно свободного коечного фонда для коронавирусных больных.

Напомним, что 28 сентября московский градоначальник лишь рекомендовал бизнесу перейти частично к удаленному режиму. Теперь же риторика существенно поменялась. Так заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов во вчерашнем интервью «РИА Новости» уточнил, что власти настоятельно рекомендуют предприятиям, которые имеют такую возможность, перевести на удаленный режим даже 50% сотрудников.

Ждать ли похожих ограничений в Сибири? Станет ли удаленка нормой жизни? Покажет время.



По материалам информагентств: «Известия», РИА ФАН, «Znak», «Коммерсантъ», РИА Новости