Новосибирский Минобр не стал вводить внеплановые каникулы из-за ковида

Министерство образования Новосибирской области не станет изменять график школьных каникул вслед за решением мэра Москвы Сергея Собянина.

Напомним, 29 сентября Сергей Собянин поручил с 5 октября отправить на длинные каникулы всех школьников столицы. Вместо недели отдыха, которую обычно дают детям осенью в конце октября — начале ноября, отдыхать они будут две недели. Причиной такого решения стали ОРВИ и коронавирус.

Между тем, в Новосибирске и области речи об изменении срока каникул или переходе школьников на дистанционное обучение пока нет.

— Мы таких мер пока не предполагаем, — прокомментировал министр образования области Сергей Федорчук.

Ранее в департаменте образования мэрии г. Новосибирска утвердили рекомендованный график каникул для школьников, сообщает региональный портал НГС. Согласно документу, осенние каникулы начнутся с 2 ноября и продлятся неделю, в понедельник, 9 ноября, дети вернутся к учебе: