Статья об искусстве витражей Марка Шагала опубликована на портале Рускатолик.рф

На портале Рускатолик.рф вышла статья-исследование Анастасии Татарниковой «Свет витражей Марка Шагала: между хасидизмом и христианством», в которой подробно рассказывается об искусстве витражей Марка Шагала.

Над интерпретацией загадочного искусства Марка Шагала до сих пор размышляют и спорят искусствоведы. На его творения завороженно смотрят, как на таинственный диковинный цветок. Кто он, этот чудаковатый романтик, проживший жизнь длиною почти в целый век и при этом до конца своих дней не перестававший восхищаться миром? Откуда явилась его инопланетная, феерическая живопись, с яркими красками, с детским наивным рисунком, с летающими вверх и вниз по плоскости фигурками людей, невиданными животными и причудливыми птицами? Между тем, ключ к разгадке образного мира Шагала следует искать в Библии. Шагал – библейский художник. Что бы он ни делал, к каким бы образам он ни обращался, он всегда оставался в контексте Священного Писания. Его Библия – это Ветхий Завет, подготавливающий воплощение Сына Божьего. С мудростью пророка именно в любви он усматривал альфу и омегу жизни и искренне верил в то, что «мир и все в мире спасется любовью».

Автором этого интересного иследования является Анастасия Татарникова. Она — историк искусства, художественный критик. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Занимается исследованиями в области истории христианского искусства. Сферы интересов: историко-художественное наследие итальянской культуры, цистерцианская архитектура, история и культура цистерцианских, картезианских и бенедиктинских монастырей.



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(На фото — Мадонна с младенцем. Витраж. 1963–1978. Церковь Всех Святых. Тудли. Графство Кент. Великобритания)