Старейший католический священник Китая скончался в возрасте 104 лет

Старейший католический клирик в Китае священник Иосиф Гуо Фудэ, член ордена вербистов, скончался 30 декабря в Цзинине, провинция Шаньдун, в возрасте 104 лет, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Отец Гуо был одним из немногих оставшихся в живых священников в Китае, рукоположенных еще до провозглашения КНР в 1949 году. В общей сложности 25 лет своей жизни клирик провел в тюрьме.

Иосиф Гуо Фудэ родился 1 февраля 1920 г. в католической семье в префектуре Цзаочжуан. В 13 лет поступил в предсеминарию, в 1941-м – в семинарию. 13 апреля 1947 года немецкий миссионер-вербист епископ Теодор Шу рукоположил его во священника. После этого он продолжил образование в семинарии вербистов в Маниле и вернулся в Китай в 1950-х годах.

Как писал сам о. Гуо в своих воспоминаниях, он отказывался сотрудничать с властями и доносить на других клириков, за что в 1959 году был арестован и провел в тюрьме 8,5 лет. Вновь попал в заключение в 1967 году, освобожден в 1979-м, затем арестован в 1982-м.

К служению смог вернуться только в конце 1980-х, преподавал в семинарии в Цзинине. Служил на различных приходах, даже после своего своего 90-летия.