Старейшей жительницей Европы является французская монахиня

Старейшей на данный момент жительницей Европы является французская монахиня-шаритка (так называют сестер-монахинь из Конгрегации Дочерей Милосердия св. Викентия де Поля) сестра Андреа, которой в этом году исполнилось 115 лет. Она стала таковой после того, как 18 июня 2019 г. в возрасте 116 лет и 90 дней закончила свой земной путь итальянка Мария-Джузеппа Робуччи-Нарджизо. В настоящее время на земле проживает лишь один человек старший, чем сестра Андреа. Это японка Канэ Танака, которой 2 января текущего года исполнилось 116 лет.

Люсиль Рандон, как звали долгожительницу в миру, родилась 15 февраля 1904 г. на юге Франции. В 1944 г. она принесла свои вечные монашеские обеты, приняв имя Андреа. В молодости она была гувернанткой и домашней наставницей, а после Второй мировой войны на протяжении 28-ми лет служила в госпитале города Виши, ухаживая за сиротами и пожилыми людьми. С 2009 г. она проживает в специальном центре по уходу за стариками в городе Тулоне. «Я передвигаюсь в инвалидной коляске и, по правде говоря, практически ничего не вижу. Но моим счастьем является возможность ежедневно молиться», — сказала сестра Андреа корреспонденту французского издания Le Parisien. Отмечается, что она еще ни разу не пропустила общей молитвы. По случаю своего 115-го дня рождения она получила от Папы Франциска специальное поздравительное послание, а также розарий. Сестра Андреа является также старейшей монахиней в мире.

По материалам Vatican News