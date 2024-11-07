США: католические епископы поздравляют Трампа и молятся за единство всех избранных лидеров
Поздравления Дональду Трампу: это первая реакция после президентских выборов в США. В то время как новостные агентства называют результаты президентских выборов в стране победой Дональда Трампа, архиепископ Тимоти П. Броглио, президент Конференции католических епископов США, в интервью Vatican News ясно дал понять: Церковь ожидает, что следующая администрация защитит человеческие жизни и реформирует иммиграционное законодательство. Со своей стороны епископы будут неуклонно отстаивать достоинство каждой человеческой личности, особенно среди наиболее уязвимых, нерожденных, бедных и мигрантов.
«Нам в Соединённых Штатах повезло жить в условиях демократии… Я поздравляю президента Трампа и должностных лиц страны, штата и местных органов власти, которые участвовали в предвыборной кампании… Мы радуемся нашей способности мирного перехода от одного правительства к следующему».
Архиепископ Тимоти П. Броглио
Как известно, переходный период четыре года назад не был таким уж мирным: в начале 2021 года сторонники Трампа штурмовали Капитолий в Вашингтоне, когда официально подтверждалась победа Джо Байдена на выборах.
«Католическая Церковь не связана ни с какой политической партией, как и Конференция епископов. Независимо от того, кто занимает Белый дом или имеет большинство на Капитолийском холме, учение Церкви остается неизменным. Мы, епископы, надеемся на сотрудничество с избранными представителями народа для содействия всеобщему благу. Как христиане и американцы, мы обязаны относиться друг к другу с милосердием, уважением и вежливостью, даже если мы можем расходиться во мнениях по вопросам государственной политики».
«Благотворительность, уважение и вежливость»
Благотворительность, уважение и вежливость – это не обязательно похоже на личное описание новоизбранного президента. Броглио уже поместил в своем поздравлении Трампу несколько призывов.
«Как нация, благословленная многими дарами, мы также должны беспокоиться о тех, кто находится за пределами наших границ, и стремиться предложить помощь всем. Давайте помолимся, чтобы избранный президент Трамп и все общественные лидеры выполнили возложенные на них обязанности и служили нашей стране и тем, кого они представляют».
Победитель выборов
Вопрос защиты жизни затрагивает и мигрантов
Сейчас речь идет о «сохранении общего блага всех и поощрении достоинства человеческой личности, особенно самых уязвимых среди нас». Архиепископ перечисляет: «Нерожденные, бедные, чужие, старые, больные и мигранты». В борьбе с абортами американские католики знают, что Трамп и его однопартийцы на их стороне, однако ситуация несколько меняется, когда дело доходит до борьбы за права мигрантов.
«По сути, нашей главной заботой, конечно же, является достоинство человеческой личности. Нам нравится формулировка, что от утробы до могилы человек создан по образу и подобию Всевышнего. Так что это для нас серьезный вызов».
«Безмерно богатая страна» должна позаботиться о своих беднейших регионах
Но следующая забота председателя епископской конференции заключается в том, чтобы США выполнили свою социально-политическую ответственность — ведь это «чрезвычайно богатая страна». Как и для Папы Франциска, для Броглио защита жизни не является синонимом борьбы с абортами, а скорее означает приверженность бедным и нуждающимся.
«Нам очень, очень повезло (в материальном плане), и мы должны заботиться о нуждах бедных, тех, кто находится на обочине общества. Шокирует количество людей в некоторых наших крупных городах, которые остались без дома, без крова. Я думаю, что мы все несем ответственность за решение этих проблем и постараемся устранить некоторые из них в корне. Более того, как епископы, мы десятилетиями выступаем реформу иммиграционных законов в этой стране. И я надеюсь, что сейчас действительно то время, когда можно что-то сделать, чтобы исправить неработающую систему, попытаться сделать ее более отзывчивой к нуждам людей».
Один из аспектов этих выборов касается десяти штатов, которые голосовали по вопросам, связанным с абортами. Избиратели в трех штатах – Южной Дакоте, Флориде и Небраске – проголосовали за ограничение абортов. Однако семь других штатов проголосовали за либерализацию права на аборт.
«Национальная тенденция — упомянутые семь штатов, которые приняли законы, либерализирующие аборты, — конечно, представляет собой вызов для нас, не только для епископов в этих штатах, но и всей Национальной конференции католических епископов, потому что мы хотим и впредь ставить достоинство человеческой личности во главу угла. Когда мы смотрим на насилие в нашем обществе, я не думаю, что оно имеет какое-либо отношение к тому факту, что люди ведут себя так, будто они могут решать, кому жить, а кому умереть. Я считаю, что это тоже унижает достоинство человеческой личности. Поэтому на нас лежит ответственность просвещать людей и пытаться убедить их увидеть свет Евангелия».
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна