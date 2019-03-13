Среди жертв авиакатастрофы в Эфиопии – священник, монахиня и четверо сотрудников католической службы помощи

Католический священник, монахиня и сотрудники церковной службы помощи были среди 157 человек, погибших 10 марта при крушении «Боинга-737» следовавшего из Аддис-Абебы в Найроби, — сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Fides.

Священник Джордж Кагече Мукуа, член Конгрегации миссионеров Мэрианхилла, и монахиня Флоренс Вангари из общины Сестер Богоматери Анжерской, были кенийцами. 40-летний священник служил в Риме и летел на родину, а монахиня, которой было немного за 30, была миссионеркой в Демократической Республике Конго и направлялась в Найроби, чтобы получить новый паспорт. На борту разбившегося лайнера также находились четверо сотрудников Католической службы помощи (CRS) – Сара Чалачеу, Гетнет Алемаеху, Синтаеху Аймеку и Мулусеу Алему. Все они были гражданами Эфиопии и направлялись в Найроби на курсы повышения квалификации.

Среди 157 погибших – граждане 35 стран. По крайней мере, 35 их них были сотрудниками гуманитарных организаций, подразделений ООН и миротворческих сил. Катастрофу назвали «самым страшным крушением коммерческого самолета с участием сотрудников ООН за последние десятилетия». Этот факт объясняется тем, что аэропорты Аддис-Абебы и Найроби являются крупнейшими пересадочными узлами, которые используют гуманитарные организации, оказывающие помощь обездоленным, больным, беженцам и мигрантам в Африке.