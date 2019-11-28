Спустя две тысячи лет Ясли Христа вернутся в Вифлеем

Папа Римский Франциск принял решение о передаче небольшого фрагмента Яслей Христа на территорию Израиля, сообщила Кустодия Святой Земли – административный округ Францисканского ордена в регионе, — сообщает РИА-НОВОСТИ.

Как сообщается в заявлении, святыня прибудет в Иерусалим в пятницу 29 ноября. В городе состоятся праздничные мероприятия по случаю возвращения реликвии. Затем 30 ноября она будет перевезена в Вифлеем, город на Западном берегу реки Иордан, в котором родился Иисус Христос. «Мы взволнованы и благодарны Его Святейшеству Папе Франциску за этот подарок и право сохранять святую реликвию», – приводит израильская газета Haaretz слова представителя Францисканского ордена Франческо Паттона.

Реликвия была подарена Иерусалимским Патриархом Софронием Папе Теодору I во время завоевания мусульманами Святой Земли. В настоящий момент она находится в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Это не первая святыня, покидающая Рим. За последние несколько десятилетий Ватикан уже не раз возвращал святые реликвии местным христианским общинам с целью укрепления связей с ними.