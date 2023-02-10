«Спорт – метафора жизни». Папа встретился с членами Объединения любительского спорта Ватикана

Спортивные занятия содействуют «возмужанию духа», подчеркнул Папа Франциск на встрече с членами ватиканского Объединения любительского спорта «Sport in Vaticano», в которую входят работники Римской Курии и Государства Града Ватикан. Частная аудиенция 9 февраля состоялась по случаю 50-летнего юбилея Ватиканской футбольной лиги. Передает русская служба Vatican News.

В обращении к гостям Епископ Рима напомнил об истории спорта в Ватикане, которая началась в 1521 году с соревнования по флорентийскому кальчо во дворе Бельведер в присутствии Папы Льва X. В настоящее время ассоциация включает в себя различные спортивные дисциплины.

На различных внутренних и выездных чемпионатах ватиканские спортсмены «призваны свидетельствовать о своей связи со Святейшим Престолом», подчеркнул Папа и предложил для размышлений два текста из посланий апостола Павла: «Бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного» (1 Кор 9,24-25). «Говорю так не потому, чтобы я уже добежал или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус» (Флп 3,12). Эти слова, отметил Святейший Отец, позволяют увидеть, что здоровый спортивный задор содействует «возмужанию духа», а также излагают три ключевых правила для спортсмена: тренировка, дисциплина, мотивация.

Говоря о тренировке, мы прежде всего подразумеваем труды, усталость, самозабвение, в основе которых лежит любовь к своему виду спорта, подчеркнул Папа, отмечая «любительское» измерение этого занятия. Речь идёт о здоровом соперничестве, которое может испортиться и «разложиться», если в игру войдут «интересы иного рода».

Второе правило, дисциплина, является аспектом воспитания, обучения. Дисциплинированный спортсмен не только соблюдает правила, но и постоянно учится, стремится расти и совершенствоваться. Всё это требует организованности, самообладания, сдержанности: только так «каждый сможет сыграть свою роль, а команда – проявить лучшее в себе».

Третий аспект – мотивация, отметил Папа и ещё раз процитировал св. Павла: «Подвигом добрым я подвизался, пробежал всю дистанцию, веру сохранил» (2 Тим 4,7). По словам Папы, «это идеальная печать верности своему призванию, в том числе и спортивному». Именно внутренняя мотивация приводит соревнование к хорошему результату, который измеряется не в цифрах, «а по тому, насколько мы были верны и последовательны в своём призвании». Святейший Отец подчеркнул, что командная работа ватиканских спортсменов может быть примером для департаментов Римской Курии и для руководящих отделов Государства Града Ватикан. «Также и в этом случае спорт является метафорой жизни», – отметил в конце речи Епископ Рима и, поблагодарив гостей за визит, преподал им апостольское благословение.