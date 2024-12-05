Список Юбилейных храмов на территории Конференции Католических Епископов России
У российских католиков в Юбилейном 2025 году будет возможность совершить паломничество к юбилейным храмам внутри страны, пройти через Святые врата и получить полную индульгенцию. Ниже приводится текст официального документа ККЕР, утверждающий полный список юбилейных храмов в России, к которым можно будет совершить паломничество.
Список храмов на территории ККЕР, которые местные епископы объявили юбилейными. В них можно, совершая паломничество в течение Юбилейного 2025 года, т. е. с 29 декабря 2024 по 28 декабря 2025 года, получить полную индульгенцию.
Архиепархия Божией Матери в Москве:
— Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.
— Базилика Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге.
— Собор Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.
— Святилище Божией Матери Фатимской в Калининграде.
— Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Орле.
— Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Перми.
Преображенская епархия в Новосибирске:
— Кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске.
— Храм Иисуса Христа, Царя Вселенной, в Барнауле.
— Храм св. Анны в Екатеринбурге.
— Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерове.
— Храм св. Иосифа Труженика в Сургуте.
— Храм св. Георгия Победоносца в Омске.
— Храм св. Праведного Иосифа в Тюмени.
Епархия св. Климента в Саратове:
— Кафедральный собор свв. Апостолов Петра и Павла в Саратове.
— Храм свв. Апостолов Фаддея и Симона в Сочи.
— Храм св. Либория в Краснодаре.
— Храм Преображения Господня в Пятигорске.
— Храм Тайной Вечери в Ростове-на-Дону.
— Храм св. Николая в Волгограде.
— Храм Воздвижения Святого Креста в Казани.
Епархия св. Иосифа в Иркутске:
— Кафедральный собор Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске.
— Храм Преображения Господня в Красноярске.
— Храм Христа — Солнца Правды в Якутске.
— Храм Рождества Христова в Магадане.
— Храм Пресвятой Богородицы во Владивостоке.
— Храм святых Кирилла и Мефодия в Братске.
— Храм святых Петра и Павла в Чите.
Все детали и подробности см. в Нормах Св. Престола.
Из них хочется подчеркнуть, что есть способы получения индульгенций для тех, кто не может совершить паломничество.
Во время Очередного юбилея 2025 года любые другие виды индульгенций остаются в силе.
Источник: сайт Епархии Святого Климента в Саратове
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна