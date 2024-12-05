Список Юбилейных храмов на территории Конференции Католических Епископов России

У российских католиков в Юбилейном 2025 году будет возможность совершить паломничество к юбилейным храмам внутри страны, пройти через Святые врата и получить полную индульгенцию. Ниже приводится текст официального документа ККЕР, утверждающий полный список юбилейных храмов в России, к которым можно будет совершить паломничество.

Список храмов на территории ККЕР, которые местные епископы объявили юбилейными. В них можно, совершая паломничество в течение Юбилейного 2025 года, т. е. с 29 декабря 2024 по 28 декабря 2025 года, получить полную индульгенцию.



Архиепархия Божией Матери в Москве:

— Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.

— Базилика Святой Екатерины Александрийской в Санкт-Петербурге.

— Собор Успения Пресвятой Девы Марии в Санкт-Петербурге.

— Святилище Божией Матери Фатимской в Калининграде.

— Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Орле.

— Храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Перми.



Преображенская епархия в Новосибирске:

— Кафедральный собор Преображения Господня в Новосибирске.

— Храм Иисуса Христа, Царя Вселенной, в Барнауле.

— Храм св. Анны в Екатеринбурге.

— Храм Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии в Кемерове.

— Храм св. Иосифа Труженика в Сургуте.

— Храм св. Георгия Победоносца в Омске.

— Храм св. Праведного Иосифа в Тюмени.



Епархия св. Климента в Саратове:

— Кафедральный собор свв. Апостолов Петра и Павла в Саратове.

— Храм свв. Апостолов Фаддея и Симона в Сочи.

— Храм св. Либория в Краснодаре.

— Храм Преображения Господня в Пятигорске.

— Храм Тайной Вечери в Ростове-на-Дону.

— Храм св. Николая в Волгограде.

— Храм Воздвижения Святого Креста в Казани.



Епархия св. Иосифа в Иркутске:

— Кафедральный собор Непорочного Сердца Божьей Матери в Иркутске.

— Храм Преображения Господня в Красноярске.

— Храм Христа — Солнца Правды в Якутске.

— Храм Рождества Христова в Магадане.

— Храм Пресвятой Богородицы во Владивостоке.

— Храм святых Кирилла и Мефодия в Братске.

— Храм святых Петра и Павла в Чите.



Все детали и подробности см. в Нормах Св. Престола.

Из них хочется подчеркнуть, что есть способы получения индульгенций для тех, кто не может совершить паломничество.

Во время Очередного юбилея 2025 года любые другие виды индульгенций остаются в силе.

Источник: сайт Епархии Святого Климента в Саратове