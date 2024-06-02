Спецпосланник Папы Римского сообщил о продолжении миссии по Украине

Специальный посланник Папы Римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи сообщил, что вверенная ему миссия продолжается, и, хотя в обозримом будущем поездки в РФ и на Украину не планируются, он всегда готов отправиться в столицы обеих стран.

«Миссия продолжается, особенно на гуманитарном уровне. В частности, Святой престол может способствовать воссоединению несовершеннолетних с их семьями, а также обмену пленными или информацией, полезной для их семей. Если будет необходимо, я готов совершить новые поездки в Москву и Киев, но на данный момент таких планов нет», — сказал иерарх в интервью корреспонденту ТАСС.

«Я готов сделать все, что может быть полезным для решения гуманитарных вопросов и диалога о мире», — добавил он.

По его словам, запущенный в течение его миссии механизм (по воссоединению вывезенных из зоны военных действий детей с их семьями на Украине — прим. корр.), действует. «Механизм работает и продемонстрировал, что при его помощи можно решить проблемы, чтобы способствовать воссоединению семей», — отметил собеседник агентства. При этом он признал наличие объективных сложностей. «Основная сложность заключается в сборе всей детальной информации, необходимой для выработки правильного решения в зачастую деликатных ситуациях, касающихся несовершеннолетних, что в нынешних условиях бывает особенно сложно. И в этом смысле то, что удалось наладить прямой контакт между соответствующими институтами, очень важно», — поделился кардинал. Он отметил ключевую роль нунциев (послов Ватикана) в Киеве и Москве в этом процессе.

Глава Конференции итальянских епископов был назначен Папой Римским Франциском посланником по урегулированию на Украине около года назад. В рамках своей миссии он побывал в Киеве и Москве, а также в Вашингтоне и Пекине.