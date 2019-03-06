Спасал ли Пий XII евреев в годы Второй мировой войны?

Спасал ли Пий XII евреев в годы Второй мировой войны?

Март 06, 2019

Открытие Ватиканом архивных материалов, связанных с понтификатом Пия XII, вряд ли сможет изменить мнение римской еврейской общины относительно противоречивой фигуры этого Понтифика, возглавлявшего Римско-Католическую Церковь в годы Второй мировой войны, заявил РИА Новости во вторник главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи.

В понедельник Папа Римский Франциск объявил о своем решении открыть для исследователей архивные материалы, связанные с понтификатом Пия XII (1939-1958 годы). Он указал, что эти документы станут доступны для историков со 2 марта 2020 года, то есть ровно через год после 80-летия с момента избрания Эудженио Пачелли на Апостольский Престол. При этом Франциск признал, что фигура и деятельность Пия XII, особенно в годы войны, вызывали дискуссии и критические оценки со стороны ряда историков.

Политика Пачелли действительно неоднократно подвергалась серьезной критике многими исследователями, которые, в частности, обвиняли Понтифика в молчании и непротивлении истреблению евреев нацистами. При этом многие историки обращали внимание на трагические события октября 1943 года в Риме, когда нацисты депортировали в концлагерь Освенцим более тысячи евреев из столичного гетто. «Мы, римские , имеем свое мнение, которое основано на фактах. Это неоспоримые исторические факты. Трудно представить себе, как можно изменить или переоценить эти реальные данные на основе каких-то документов. Мы также полагаем, что, если бы действительно существовали некие документы, означавшие революцию в данном вопросе, они бы уже были преданы огласке», — заявил Ди Сеньи в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Однако же по сообщению Vatican News такие документы существуют. На самом деле Папа создал целую подпольную сеть для спасения евреев, преследуемых нацистами, и один из свидетелей, лично участвовавший в этой сети, еще жив. Это итальянский священник Джанкарло Чентиони, год рождения 1912. С 1940 по 1945 год он был военным капелланом в Риме при отряде Волонтеров национальной безопасности и проживал в обители немецких священников, которые и вовлекли его в подпольную работу. Священник поделился поистине сенсационными сведениями с информационным агентством «H2Onews».

«Я жил в главном монастыре «Общества католического апостольства». Именно там меня и вовлекли во всё мои немецкие собратья-священники. Поскольку я был капелланом фашистов, мне было легче помогать евреям». Священник рассказывает, что немецкие коллеги из Гамбурга основали некое «Общество Св. Рафаила» — “Raphael’s Verein”, именно с целью спасения евреев, а также чтобы дать им возможность бежать из Германии: сперва в Италию и через нее – в Швейцарию или Португалию. В Германии – вспоминает дон Чентиони – Обществом руководил отец Йозеф Кентених, известный во всём мире как основатель Шенштаттского движения. Этот священник-паллоттин затем был арестован и заключен в лагерь Дахау, где пробыл до конца войны. В Риме во главе организации стоял отец Антон Вебер, лично контактировавший с Пием XII и ватиканским госсекретариатом. Суть его деятельности состояла в выдаче паспортов и денег бежавшим от нацизма еврейским семьям. Эти деньги и документы выдавались непосредственно Святым Престолом от имени Пия XII. «Часто я сам разносил их по еврейским домам», — рассказывает дон Чентиони. Ему помогали около 12 священников из Германии.

Он добавил, что сеть помощи евреям была развернута еще до вступления немцев в Италию, а также продолжала существовать после 45-го года. Отец Джанкарло сообщил, что вместе с отцом Вебером они спрятали знаменитого мыслителя Мельхиора Джойа, а также венского композитора, автора песен и оперетт Эрвина Фримм-Коцаба. Тайные убежища находились в монастырях, и отец Чентиони дает их точный адрес. Однажды он помог некому еврею Ивану Базилиусу, оказавшемуся советским шпионом. К сожалению, эсэсовцы его арестовали и выведали имя отца Чентионе. Священника вызвал Святой Престол в лице немецкого прелата Худаля. «Вы помогли русскому шпиону», — заявил сотрудник Римской Курии. Отец Чентионе был вынужден бежать. Будучи капелланом, дон Чентиони был знаком с комендантом Гестапо в Риме Капплером, автором массового убийства в Ардеатинских пещерах, где были уничтожены 335 итальянцев, в том числе из числа мирного населения, среди которых и евреи. После резни дон Чентиони спросил у Капплера: «Почему вы не пригласили военных капелланов?». На что тот ответил: «Тогда бы я убил и их, и вас в том числе».

Итальянский священник уверяет, что сотни евреев, получивших помощь от Святейшего Отца, знали, кто их благодетель.

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