Спасал ли Пий XII евреев в годы Второй мировой войны?

Открытие Ватиканом архивных материалов, связанных с понтификатом Пия XII, вряд ли сможет изменить мнение римской еврейской общины относительно противоречивой фигуры этого Понтифика, возглавлявшего Римско-Католическую Церковь в годы Второй мировой войны, заявил РИА Новости во вторник главный раввин Рима Риккардо Ди Сеньи.

В понедельник Папа Римский Франциск объявил о своем решении открыть для исследователей архивные материалы, связанные с понтификатом Пия XII (1939-1958 годы). Он указал, что эти документы станут доступны для историков со 2 марта 2020 года, то есть ровно через год после 80-летия с момента избрания Эудженио Пачелли на Апостольский Престол. При этом Франциск признал, что фигура и деятельность Пия XII, особенно в годы войны, вызывали дискуссии и критические оценки со стороны ряда историков.

Политика Пачелли действительно неоднократно подвергалась серьезной критике многими исследователями, которые, в частности, обвиняли Понтифика в молчании и непротивлении истреблению евреев нацистами. При этом многие историки обращали внимание на трагические события октября 1943 года в Риме, когда нацисты депортировали в концлагерь Освенцим более тысячи евреев из столичного гетто. «Мы, римские евреи, имеем свое мнение, которое основано на фактах. Это неоспоримые исторические факты. Трудно представить себе, как можно изменить или переоценить эти реальные данные на основе каких-то документов. Мы также полагаем, что, если бы действительно существовали некие документы, означавшие революцию в данном вопросе, они бы уже были преданы огласке», — заявил Ди Сеньи в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Однако же по сообщению Vatican News такие документы существуют. На самом деле Папа Пий XII создал целую подпольную сеть для спасения евреев, преследуемых нацистами, и один из свидетелей, лично участвовавший в этой сети, еще жив. Это итальянский священник Джанкарло Чентиони, год рождения 1912. С 1940 по 1945 год он был военным капелланом в Риме при отряде Волонтеров национальной безопасности и проживал в обители немецких священников, которые и вовлекли его в подпольную работу. Священник поделился поистине сенсационными сведениями с информационным агентством «H2Onews».

«Я жил в главном монастыре «Общества католического апостольства». Именно там меня и вовлекли во всё мои немецкие собратья-священники. Поскольку я был капелланом фашистов, мне было легче помогать евреям». Священник рассказывает, что немецкие коллеги из Гамбурга основали некое «Общество Св. Рафаила» — “Raphael’s Verein”, именно с целью спасения евреев, а также чтобы дать им возможность бежать из Германии: сперва в Италию и через нее – в Швейцарию или Португалию. В Германии – вспоминает дон Чентиони – Обществом руководил отец Йозеф Кентених, известный во всём мире как основатель Шенштаттского движения. Этот священник-паллоттин затем был арестован и заключен в лагерь Дахау, где пробыл до конца войны. В Риме во главе организации стоял отец Антон Вебер, лично контактировавший с Пием XII и ватиканским госсекретариатом. Суть его деятельности состояла в выдаче паспортов и денег бежавшим от нацизма еврейским семьям. Эти деньги и документы выдавались непосредственно Святым Престолом от имени Пия XII. «Часто я сам разносил их по еврейским домам», — рассказывает дон Чентиони. Ему помогали около 12 священников из Германии.

Он добавил, что сеть помощи евреям была развернута еще до вступления немцев в Италию, а также продолжала существовать после 45-го года. Отец Джанкарло сообщил, что вместе с отцом Вебером они спрятали знаменитого мыслителя Мельхиора Джойа, а также венского композитора, автора песен и оперетт Эрвина Фримм-Коцаба. Тайные убежища находились в монастырях, и отец Чентиони дает их точный адрес. Однажды он помог некому еврею Ивану Базилиусу, оказавшемуся советским шпионом. К сожалению, эсэсовцы его арестовали и выведали имя отца Чентионе. Священника вызвал Святой Престол в лице немецкого прелата Худаля. «Вы помогли русскому шпиону», — заявил сотрудник Римской Курии. Отец Чентионе был вынужден бежать. Будучи капелланом, дон Чентиони был знаком с комендантом Гестапо в Риме Капплером, автором массового убийства в Ардеатинских пещерах, где были уничтожены 335 итальянцев, в том числе из числа мирного населения, среди которых и евреи. После резни дон Чентиони спросил у Капплера: «Почему вы не пригласили военных капелланов?». На что тот ответил: «Тогда бы я убил и их, и вас в том числе».

Итальянский священник уверяет, что сотни евреев, получивших помощь от Святейшего Отца, знали, кто их благодетель.