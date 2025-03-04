«Созидать в любых условиях!» Интервью первого главного редактора СКГ – нынешнему

«Сибирская католическая газета» хорошо знакома большинству католиков, проживающих сегодня в Российской Федерации. О ней знают верующие других христианских конфессий и представители иных религиозных объединений. За минувшие три десятка лет епархиальное издание обрело своих постоянных читателей как в нашей стране, так и далеко за её пределами.

На полях рабочего заседания Конференции католических епископов России, проходившего с 3 по 6 февраля 2025 года в Новосибирске, нам удалось взять небольшое интервью у первого главного редактора СКГ, а ныне – председателя ККЕР, митрополита Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископа Павла Пецци.

— Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Павел! Юбилейный 2025 год собрал под своё крыло много разных юбилеев, и издание Преображенской епархии не исключение. Хотелось бы из первых уст – от самого первого главного редактора – услышать рассказ о начале работы «Сибирской католической газеты», первый номер которой вышел ровно 30 лет назад – в январе 1995 года.

— Прежде всего, большое спасибо за то, что вы сохранили этот самый первый номер. (Берёт в руки и бережно листает архивный экземпляр печатного выпуска СКГ № 1/1995).

На самом деле, всё началось в октябре 1994 года, когда под Новосибирском прошла первая Всеепархиальная конференция для католиков Азиатской части России. Она смогла охватить огромную территорию от Урала до Сахалина — с одной стороны, здесь были делегаты из таких городов, как Нижний Тагил, Екатеринбург, Челябинск, Омск; а с другой — приехали католики из Южно-Сахалинска, Камчатки, Владивостока, Магадана…

На этой первой конференции, которую мы сразу стали называть «Сибирским Синодом», произошли многие удивительные чудеса.

Первое и, наверное, самое важное чудо – что все участники форума осознали: какое единство и какое общение мы приобретаем во Христе. Люди, которые за полчаса до начала этой конференции ещё не были фактически знакомы – с каким вниманием и с какой жаждой они слушали друг друга! С какой непосредственной и немедленной готовностью мы приняли все указания – может быть, организационно и не самые совершенные.

Второе чудо заключается в том, что эта конференция при завершении не завершилась, а осталась открытой, имея практическое продолжение.

Одним из таких «продолжений» стало установление в Апостольской администратуре для католиков латинского обряда Азиатской части России института деканов и деканатов.

А другое «продолжение» – решение Правящего епископа Иосифа Верта начать издание епархиального бюллетеня. Это очень важное событие, причём, опять же – по двум причинам. Во-первых, к тому времени уже начали издавать газету в Москве. Но, как сразу совершенно верно понял владыка Иосиф, то, что издавалось тогда в Москве, из-за дальности и слишком больших расстояний не могло полноценно сохранить и передать накопленное в этих краях свидетельство веры, способное ещё много чего полезного рассказать всей нашей Церкви. Во-вторых, разные попытки подобного рода, которые на тот момент уже предпринимались, так и не принесли заметного плода.

Ну, и так получилось в итоге, что это совершенно новое дело владыка Иосиф поручил мне. У меня же в этом направлении не было абсолютно никакого опыта. Поэтому я внимательно выслушал напутственные слова Правящего епископа и, надо сказать, сразу начал довольно креативно работать, исполняя возложенное поручение.

Оригинальное название – «Сибирская католическая газета» – было предложено самим епископом Иосифом Вертом вместе с отцом Иосифом Мессмером и отцом Александром Каном, если я хорошо помню. Моя идея была выбрать более светское название, но, видимо, прав был епископ, потому что таким образом сразу становилось понятно, что это за журнал, и какова его идентичность.

Далее, что особенно отличало первые выпущенные номера – это разнообразные рубрики и разные тематические статьи.

Каждый выпуск начинался с некоего рассуждения на актуальную тему. Владыка не уставал регулярно повторять нам, что вера не может оставаться только событием прошлого – она воплощается. А для того, чтобы её успешно воплотить в настоящем, необходимо знать текущую ситуацию, в которой мы живём. Это были такие обращения от редакции, которые я писал в течение трёх-четырёх лет.

Также очень важно, чтобы верующие получали слово своего пастыря – здесь мы говорим именно о епископе. Сейчас не помню, удавалось ли публиковать его в каждом выпуске, но намерение было такое, чтобы в каждом номере всегда присутствовало обращение Архипастыря ко всей пастве.

Следующей обязательной рубрикой было Учение Церкви. Мы выбирали какую-то проповедь либо часть какой-то энциклики, другого документа Папы, документа одной из ватиканских дикастерий, которые оказывались в тот момент актуальными для поддержания или передачи веры.

Обязательно должны были присутствовать статьи о реальной, конкретной жизни нашей Церкви. Здесь всегда было два направления. Первое: собирать все свидетельства, особенно свидетельства тех пожилых людей, которые ещё много что могли рассказать, но которых очень скоро – по разным причинам – с нами уже не будет (и таким образом мы просто рискуем потерять величие этого наследия). Могу сказать откровенно, что, когда я собирал эти свидетельства, некоторые из них буквально доводили меня до слёз.

Другое направление ставило задачей рассказать о тех инициативах и событиях, которые происходили в приходах и в центре тогдашней Апостольской администратуры. Это, прямо скажу, непросто. Во-первых, всегда нелегко собирать информацию, когда она издалека. Да и связь была не такая, как сегодня (когда только что-то произойдёт, и уже вечером – «бам!» – публикация). Интернет, конечно, был, но в виде электронной почты, без сегодняшних мобильных гаджетов. И второе – кто уж там, на местах, регулярно задумывается над тем, чтобы взять и написать статью о том, что нового и интересного происходит? В общем, с этим направлением было не всегда легко.

Потом в конце каждого номера у нас были одна-две странички коротких новостей, чтобы читатели знали, что происходит и в нашей Поместной Церкви, и в Церкви Вселенской. Мы считали это очень важным, поэтому публиковали краткие новости о всех самых главных событиях, которые произошли в течение последнего месяца.

Были ещё две рубрики, которые вёл я лично. Это жития или страницы, посвященные святым. И также мне всегда хотелось разместить какие-нибудь картинки или иллюстрации. Конечно, тогда СКГ печаталась на простеньком ризографе, поэтому о каком-то высоком полиграфическом качестве говорить не приходилось. Но, всё равно, я всегда старался найти и поставить в номер хотя бы одно красивое изображение, добавив к нему какую-то фразу либо отрывок из разных литературных, в том числе, духовных, источников – как некую мысль, которая будет тебя сопровождать в течение месяца.

— Были ли у Вас какие-то помощники? Пусть небольшая, но команда – то есть редакция в собственном смысле? Где Вы искали и находили первых сотрудников?

— Вначале я набирал сотрудников непосредственно в Новосибирске.

Одной из первых стала бывшая студентка. К сожалению, не помню её настоящее имя, а в памяти сохранился лишь псевдоним, которым она подписывалась на страницах нашего издания – Елена Подольская. Именно она редактировала, набирала и верстала самые первые номера «Сибирской католической газеты». Позже, когда уже пришла Маргарита Фризе, взявшая на себя основную работу по набору и верстке, Елена Подольская продолжала нам помогать и редактировала отдельные статьи.

Поначалу нам помогал ещё отец Алексей Стричек, который даже редактировал все наши статьи. Однако вскоре – из-за большой загруженности – он вынужден был оставить это сотрудничество. Вот тогда ему на смену сразу и пришла Елена Подольская.

Также с самого начала – в течение всего 1995 года – у нас работал Андрей Третьяков из Новосибирска (или Академгородка, сейчас не могу вспомнить точнее). Андрей был нашим сотрудником недолго. Впоследствии он уехал то ли в Москву, то ли за границу.

Далее с редакцией СКГ начали сотрудничать Елена Куклина, корректор и редактор из Академгородка, и Нина Меднис, которая работала преподавателем русского языка и филологии в Новосибирском педагогическом институте. Именно Нина Меднис в своё время отредактировала все наши статьи – она умела это делать очень хорошо и предельно аккуратно во всех отношениях.

Потом, как я уже упомянул выше, пришла Маргарита Фризе, которая в итоге проработала в нашей редакции весьма долгое время – вплоть до своего выхода на пенсию.

Ещё с нами сотрудничала одна итальянка – Елена Фьерамонти. Она собирала истории о святых. Иногда излагала собственный взгляд на какие-либо события. Или просто делилась с читателями какими-то другими историями. Всего она проработала в СКГ около пяти лет.

Отдельно несколько слов хотелось бы сказать о самом первом логотипе нашей газеты-журнала.

Когда мы только начали наше издание, у главного храма Преображенской епархии был собран пока лишь один каркас. Освящение новопостроенного кафедрального собора состоялось позднее, в 1997 году. Однако даже эта голая конструкция из трёх огромных кущ очень впечатляла.

И я обратился к одной своей студентке (я тогда преподавал в госуниверситете и в пединституте одновременно): «Послушай, мне нужен какой-то логотип для первой страницы-шапки СКГ. Подумай над этим, пожалуйста – вдруг что-то да придумается». И вот однажды, когда эта студентка была со мной здесь, на территории нынешнего Епархиального центра (тогда тут ещё располагалась деревянная часовня), она как-то пристально смотрела, смотрела на этот голый каркас собора. Несколько дней смотрела, ничего не говоря. А потом вдруг пришла с готовым эскизом и сообщила: «Вот что я придумала».

Вот прекрасно! Таким образом это и стало знаменитым логотипом нашей «Сибирской католической газеты».

— Вижу, что лимит времени для нашего общения уже, к сожалению, превышен, и Вас ждут на очередное мероприятие в рамках пленума ККЕР. Поэтому последний вопрос: какая, на Ваш взгляд, первостепенная задача у главного редактора в современных католических СМИ?

— Первое, что надо всегда иметь в виду: вера – это не только что-то, касающееся внутренней, сокровенной жизни человека. Вера воплощается во внешнем пространстве. Поэтому, когда верующий человек сталкивается с внешним миром, он через обстоятельства (попутно вынося суждение о них) находит способы жить и передавать другим людям эту свою веру. Второе: необходимо, чтобы всегда сохранялась связь со Вселенской Церковью. Третье: не уставайте указывать на положительные, удивительные события. Именно это и есть и всегда было самым сложным. Легко ведь писать о негативе: такие новости сразу замечаются, и поэтому их довольно много. Но дело в том, что это не созидает, а наоборот, в большей степени – разрушает и разделяет. А вот уметь увидеть и рассказать о чём-то положительном, об источнике всего этого положительного – как раз очень сложная задача, но и самая главная, потому что это созидает. Важно созидать в любых условиях!

— И в завершение: что пожелает первый главный редактор «Сибирской католической газеты» её сегодняшним читателям?

— Жить интенсивно тем опытом веры, который здесь есть.

— Большое спасибо, Владыка, за это интервью! Поздравляю Вас с нынешним, в том числе и личным – в буквальном смысле, юбилеем!

— Спасибо Вам! С Богом!



Вопросы задавал главный редактор СКГ Александр Эльмусов