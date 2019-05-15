Создан Совет традиционных христианских конфессий Казахстана

13 мая в Синодальном зале духовно-культурного и административного центра Казахстанского митрополичьего округа имени Равноапостольных Кирилла и Мефодия города Нур-Султана встретились митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и руководители христианских конфессий Республики Казахстан — председатель Конференции католических епископов Казахстана епископ Хосе Луис Мумбиела Сиерра и архиепископ Евангелическо-Лютеранской Церкви в Казахстане Ю.Т. Новгородов. В мероприятии также принял участие Апостольский нунций в Республике Казахстан архиепископ Фрэнсис Ассизи Чулликатт, сообщает Патриархия.Ru со ссылкой на сайт Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Главной темой встречи стало подписание Устава Совета традиционных христианских конфессий Казахстана. В соответствии с подписанным документом, в Совет войдут представители Православной Церкви Казахстана, Римско-Католической и Евангелическо-Лютеранской Церквей в Казахстане. Его председателем является глава Казахстанского митрополичьего округа. Совет создан с целью развития сотрудничества и укрепления взаимного уважения между представителями традиционных христианских конфессий, а также между христианами и последователями других традиционных религий. Совет будет осуществлять сотрудничество с органами государственной власти, руководством традиционных религий и неправительственными организациями для дальнейшего укрепления в Казахстане межконфессионального мира и межэтнического согласия.

Участники встречи отметили необходимость поддержки идей, определенных первым Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым, в отношении развития конструктивного диалога между традиционными конфессиями страны и руководством Республики для противодействия экстремизму и радикализму, а также упрочению в казахстанском обществе братолюбия и добрососедства между последователями различных религий и представителями разных этнических групп.

Посол Ватикана архиепископ Фрэнсис Ассизи Чулликатт, епископ Хосе Луис Мумбиела Сьерра и лютеранский архиепископ Юрий Новгородов посетили Успенский кафедральный собор, где в настоящее время пребывает чудотворная Феодоровская икона Божией Матери. Гости поклонились православной святыне и зажгли свечи перед образом.